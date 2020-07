Coronanieuws: lichte toename van aantal coronapatiënten in het ziekenhuis

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Peter de Bekker & Frits van Otterdijk Geschreven door

In de Brabantse ziekenhuizen bevinden zich dertien coronapatiënten van wie vijf op de ic, maakte het ROAZ vrijdagmiddag bekend.

De industrie in Nederland lijdt flink onder de coronacrisis, in mei produceerde de sector dagelijks 12,5 procent minder dan in 2019.

Ruim een derde van alle werkenden - 34 procent - geeft aan dat de werkdruk hoger is dan ooit door de coronacrisis. .

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

18.05

Zorgmedewerkers hebben zaterdagmiddag op de Dam in Amsterdam dertien collega's herdacht die tijdens de coronacrisis zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Ook zijn ruim 17.000 positief geteste zorgmedewerkers ziek geworden. De manifestatie was ook bedoeld als waarschuwing aan alle zorgmedewerkers om in de toekomst voor hun rechten op te komen. In een uitgedeeld manifest werd gepleit voor betere arbeidsvoorwaarden en salarissen en structurele veranderingen in de zorg.

17:55

Voor het eerst in een paar dagen is het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt, gestegen naar boven de honderd. Het aantal coronapatiënten op de intensive care bedraagt nu 26, een meer dan vrijdag. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt zaterdag 77 en dat zijn er acht meer dan vrijdag, meldt het Landelijk Co÷rdinatiecentrum PatiÙnten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: "We zien een lichte toename van het aantal COVID-patiënten, bij het lage totaal aantal is dat geen reden tot zorg."

17.40

Wie nog verlegen zit om een leuk uitstapje kan weer op een traditionele zeilboot stappen of in een ballonmand kruipen. Beide beroepssectoren hadden aangedrongen op versoepeling van de maatregelen en kregen die van het kabinet. Vanaf zaterdag kunnen gemengde groepen weer omhoog met een ballon maar de mand moet wel telkens worden ontsmet en mag maar voor driekwart gevuld zijn. Het zeilen op een charterschip wordt vanaf dit weekeinde beschouwd als 'sport' waarvoor soepelere regels gelden. Zo hoeft aan boord geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden. Opvarenden moeten benedendeks wel een mondkapje op.

11.21

Brabantse bedrijven hebben noodsteun gevraagd bij de overheid om de coronacrisis door te komen. Enkele in het oog springende voorbeelden: VDL vroeg bijna 50 miljoen noodsteun, de Efteling ruim 9 miljoen en PSV 2,7 miljoen.

05.31

Door de coronacrisis daalt het aantal zittenblijvers op middelbare scholen. Leerlingen in het grijze gebied krijgen vaker het voordeel van de twijfel, en op veel scholen krijgen leerlingen en ouders een zwaardere stem in het besluitproces. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs grote schoolbesturen die samen ruim honderd middelbare scholen onder hun hoede hebben.

04.57

De uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking blijven in 2020 en 2021 op peil, al dreigen in de volgende kabinetsperiode alsnog bezuinigingen. Dat meldt het AD. Er komt eenmalig vijfhonderd miljoen euro op tafel om het ontwikkelingsbudget te stutten. Zo'n 150 miljoen euro daarvan - verdeeld over twee jaar - is bedoeld om kwetsbare landen in bijvoorbeeld Afrika bij te staan in de aanpak van de coronacrisis.

04.29

Met dreigementen en intimidatie worden arbeidsmigranten in de vleessector geregeld onder druk gezet om hun mond te houden. Daardoor krijgen autoriteiten nauwelijks een vinger achter misstanden. Dat blijkt uit gesprekken van het AD met Oost-Europese slachterijwerkers. De situatie wordt herkend door inspecteurs, instanties tegen uitbuiting en belangenorganisaties.