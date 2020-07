Schildpad Nana is weer terecht: 'Ze is gewoon een week op vakantie geweest!'

Nana is weer terug in haar eigen achtertuin. (Foto: Letty van de Wal) vergroot

Nana de landschildpad is weer terecht. Het diertje verdween vorige week uit de achtertuin van haar baasjes in Eindhoven en was sindsdien spoorloos. Wat volgde was een intensieve zoektocht door het gezin en buurtbewoners, zelfs met een speurhond. Uiteindelijk dook Nana weer spontaan op. "We zijn zo opgelucht!"

De schildpad heeft al twaalf jaar een fijn thuis bij Letty van de Wal. Maar vorige week donderdag wist ze te ontsnappen uit de achtertuin in de wijk Blixembosch.

“Ze is dol op hondenbrokjes, maar die mag ze maar één keer in de week", vertelde Letty eerder. "In plaats daarvan had ik een bakje sla in de tuin gezet, maar dat wilde ze niet. Ze ging hoog op haar poten staan en beende bij me weg.”

Wie denkt dat schildpadden vooral heel langzaam zijn, heeft het mis. “Ze was zó aan de andere kant van de tuin.” In een onbewaakt moment verdween Nana onder de poort door, wat mogelijk was omdat de bestrating daar werd vervangen.

"Zelfs een speurhond werd ingezet, maar die kreeg geen spoor te pakken."

Er werd direct gezocht, onder andere met een metaaldetector. Ook buurtbewoners keken uit naar het diertje. Zelfs een speurhond werd ingezet, maar die kreeg geen spoor te pakken. "Misschien is ze wel door iemand meegenomen", vermoedde Letty. "Maar ze kan zich natuurlijk ook schuilhouden in het hoge gras."

Zaterdagmorgen ging de Eindhovense naar haar werk. Ze was net vertrokken toen ze een telefoontje kreeg van haar man. "Nana was gevonden! Een buurman belde bij ons aan en zei: kijk eens wie daar aan komt wandelen. Ze zat bij een droge sloot en was gewoon op weg naar huis, na een weekje vakantie, haha!"

"Het is maar een schildpad, maar ze betekent veel voor mij."

Volgens Letty is de schildpad in goede gezondheid, maar zat ze wel onder de modder. "Waarschijnlijk heeft ze zich ingegraven, haar pootjes zitten onder de klei. Ze krijgt straks eerst een poetsbeurt."

"Het is maar een schildpad, maar ze betekent veel voor mij", zegt Letty. "We zijn heel opgelucht, de kinderen zijn ook zo blij. En onze hond loopt de hele tijd achter haar aan!"

Voortaan wordt Nana extra goed in de gaten gehouden. "De bestrating is klaar dus in principe kan ze niet meer ontsnappen. Maar we zetten voor de zekerheid ook een hekje of iets dergelijks voor de poort."