Edwin uit Breda sluit zich op in een chimpanseekooi, voor 25.000 euro komt hij er weer uit

Foto: Stichting Wildlife Friends. Foto: Livestream Edwin Wiek Foto: Stichting Wildlife Friends. Foto: Stichting Wildlife Friends. Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Stichting Wildlife Friends.

Al meer dan twintig jaar zet de uit Breda afkomstige Edwin Wiek (54) zich in Thailand in voor het lot van wilde dieren die in kooien gevangen worden gehouden. Om geld in te zamelen om enkele honderden dieren van voedsel te voorzien, zit hij sinds vrijdag opgesloten in een kooi waar de chimpansee Canoe 32 jaar gevangen zat. In de zinderende hitte probeert hij 25.000 euro in te zamelen. Maandagochtend staat de teller op bijna 21.000 euro.

Paul Ruiter & Corné Verschuren Geschreven door

De Bredanaar vertrok in 1989 naar Thailand en had er een modefabriek, maar gooide het roer om na een zwaar verkeersongeluk en werd dierenbeschermer.

Met zijn stichting Wildlife Friends, vangt hij allerlei dieren op die slachtoffer worden van illegale handel of andere misstanden. Het gaat om onder meer apen, olifanten, krokodillen en beren. Om die hulp te geven, is Edwin vooral afhankelijk van donaties en vrijwilligers, maar veel daarvan is weggevallen door de coronacrisis.

"Thailand is op slot, daardoor zijn we sinds maart 85 procent van onze inkomsten kwijt", zegt Edwin aan de telefoon vanuit de kooi. "Onze reserves beginnen op te raken en ondertussen komen er steeds meer dieren bij die hulp nodig hebben."

"Ik begin nu wel langzaam pijn in mijn rug en kont te krijgen."

Het idee voor de actie kwam tijdens een vergadering van zijn stichting Wildlife Friends, zegt Edwin telefonisch vanuit de kooi. "We waren leuke ideeën aan het verzinnen om wat anders te doen. Iedereen doet smeekbedes op Facebook en zo, maar ik dacht: laten we iets geks doen."

"Toen begonnen we te fantaseren. Canoe, die chimpansee, is zo populair op onze website. Ik heb elke dag wel mensen uit de hele wereld die vragen hoe het met hem gaat. We hebben hem twee jaar geleden gered. Hij zit nu in een groter verblijf en gaat binnenkort naar een chimpansee-eiland." Edwin zag het wel zitten, de kooi werd opgeknapt en vrijdag ging de deur op slot.

Edwin zit vrijwillig in een kooi om geld in te zamelen. vergroot

En zodoende zit hij nu 24 uur per dag achter de tralies, op zo'n 5 vierkante meter. "Ik kan er net in liggen", legt Edwin uit. "Staan kan, maar als ik loop, moet ik wel bukken." Dat begint na vier dagen wel zijn tol te eisen. "Ik begin nu wel langzaam pijn in mijn rug en kont te krijgen."

Het doel was om in een week tijd 25.000 euro op te halen, maar mogelijk is dat bedrag dinsdag al binnen. "Sommige mensen zeiden: je moet meer ophalen, maar dan zit ik veel te lang in die kooi."

" Een olifant kwam vlakbij mij liggen en lag ongelofelijk te snurken."

Via livestreams op Facebook beantwoordt Edwin vragen van kijkers en doet hij opdrachten om geld op te halen. "Ik heb gisteren 2000 euro gekregen om een jurk aan te trekken en een pruik op te doen." Ook kreeg hij 300 euro als hij zich schoon liet spuiten met een hogedrukreiniger ("Dat doen ze bij dieren ook") en gaf iemand uit Sydney 900 dollar in ruil voor het zingen van drie karaokeliedjes. Lachend: "Ik heb mezelf goed voor schut gezet op het internet."

Het meeste zag op hij tegen het slapen en zijn behoefte doen, maar dat viel uiteindelijk alles mee. "Ik ben 54. Iedereen zat grapjes te maken van: zo'n oude zak, die moet om de vier uur naar de wc. Maar ik heb steeds niet teveel water gedronken en gegeten, zodat ik niet met een volle buik zat, en met beweging heb ik het aardig onder controle weten te houden."

De eerste nacht moest hij het doen met 3 à 4 uurtjes slaap, zegt Edwin. "Er lopen hier 's nachts allerlei dieren over het terrein. Een olifant vond het wel interessant dat ik in die kooi zat. Die kwam vlakbij mij liggen en lag ongelofelijk te snurken."

Het uitzicht van Edwin vanuit de kooi. vergroot

Hij krijgt positieve reacties, zowel in Thailand als uit Nederland en veel andere landen, zegt de dierenbeschermer. Ook pikten Thaise en Chinese media zijn opsluitingsactie op. Wat Edwin betreft is het dan ook geslaagd; de stichting haalde meer op dan hij had gedacht en er keken honderden mensen naar zijn livestreams.

Gaat hij dit ooit nog een keer doen? Het is een succes, zegt Edwin, maar wel iets eenmaligs. "Volgende keer verzinnen we wel iets waarbij iemand anders de joker is", zegt hij lachend. "Ik heb geen moeite dingen te doen die controversieel zijn of anders, maar ik denk dat zoiets als dit maar een keer werkt."