Belgische grens blijft open als er een tweede coronagolf komt, belooft Belgische minister

Foto: Omroep Brabant vergroot

De kans dat de Belgische grens met Nederland weer dichtgaat als het coronavirus opnieuw oplaait, is heel klein. Dat zei de Belgische minister van Veiligheid en Justitie Pieter de Crem maandag na afloop van een overleg in Baarle-Nassau. Belgische en Nederlandse bestuurders spraken daar over de corona-aanpak in de grensregio's.

"Het sluiten van de grens was een bijzonder zware maatregel", legde De Crem uit. "We hebben geleerd dat onze landen zo met elkaar verbonden zijn en dat zoveel gezinnen met elkaar te maken hebben, dat een tweede keer de grenzen sluiten niet gaat."

Maanden dicht

De Belgische grens met Nederland ging in maart ruim twee maanden op slot. In het Pinksterweekend gingen de grenzen weer open. Familiebezoek was niet toegestaan, alleen onder zeer strenge medische voorwaarden. Het was een doorn in het oog voor veel grensbewoners, met familie aan de andere kant van de versperringen. Het leidde tot familieontmoetingen met betonblokken ertussen. Een filiaal van de Zeeman in Baarle-Nassau dat precies op de grens lag, ging voor de helft dicht.

Minister Ferd Grapperhaus en zijn Belgische collega hebben maandag afgesproken dat in het vervolg de informatie-uitwisseling over de coronamaatregelen moet worden verbeterd en dat waar nodig gezamenlijke maatregelen zullen worden genomen.

Verwarring

Ook nu de grenzen weer open zijn, blijven de regels verwarrend. Regels over het gebruik van mondkapjes verschillen per land.

Bekijk hier hoe de coronaregels nog altijd voor verwarring zorgen in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: