NAC-supporters hebben vertrouwen in nieuwe coach Maurice Steijn: 'Hij maakt ons kampioen'

De supporters van NAC lijken de onlangs ontslagen trainer Peter Hyballa alweer bijna te zijn vergeten. De aanhang van de Bredase voetbalclub blijkt vooral veel vertrouwen te hebben in opvolger Maurice Steijn. Die moet hun club weer naar de eredivisie brengen. Dat bleek maandagavond op de eerste training onder leiding van de Hagenees.

Veel NAC-supporters waren boos op de club toen bekend werd dat die Peter Hyballa bij het grof vuil had gezet. De coach was populair, maar had zich vergaloppeerd in de pers en werd ontslagen.