Stormloop op tickets voor Guus Meeuwis in 013, al tientallen shows gepland

Meer dan 14.000 fans van Guus Meeuwis hebben zich ingeschreven om een optreden van de zanger in Pop-up Club Zoveel in het Tilburgse 013 bij te wonen. Dat meldt het management van de band. Guus kondigde vorige maand aan dat hij graag wilde optreden en dat ook gaat doen in 013.

Per avond zijn er vanwege de coronamaatregelen slechts honderd fans welkom. De zanger beloofde dat iedereen die zich van te voren zou inschrijven een kaartje kon kopen. Dat zou betekenen dat Meeuwis meerdere optredens zal verzorgen.

Er waren in eerste instantie 23 concerten gepland, maar inmiddels zijn dat er al zeker 35. Vermoedelijk komen hier nog meer bij, om alle fans die zich hebben gemeld te kunnen plaatsen.

Club Zoveel

De setting in Club Zoveel is, door het beperkte aantal gasten, intiem. De zaal, ingedeeld in setjes van twee stoelen met een tafeltje, vormt een decor voor het concert. Naast de muziek van zijn nieuwe album zullen natuurlijk ook zijn bekende hits niet ontbreken. Club Zoveel wordt volledig ingericht volgens de op dat moment geldende RIVM-regels.

Met de pop-upclub gaat Meeuwis ook zijn nieuwe album, Deel Zoveel, lanceren. Die plaat komt op 31 juli uit.

