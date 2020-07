Bloemencorso's in coronajaar 2020: geen optochten langs dikke rijen publiek, wel kleurrijke dahlia's

Het Corso in Zundert in betere tijden (archieffoto: Jesse van Kalmthout). vergroot

Zoals zoveel evenementen, zijn ook de bloemencorso's in Zundert en Valkenswaard dit jaar van de baan door de coronacrisis. Daar waar in september normaal tienduizenden mensen langs de route staan om een kleurrijke stoet van praalwagens te bewonderen, blijft het nu stil. Maar alternatieve plannen zijn er wel bij de organisaties van de beide corso's. Zodat op bescheiden schaal toch nog genoten kan worden van de dahlia's.

Dat er een streep moest door het geliefde evenement in Valkenswaard, kwam slechts één keer eerder voor. Dat was in 1953 tijdens de Watersnoodramp. Blij zijn ze er niet mee dat er dit jaar geen traditioneel corso is, maar 'het kon niet anders'. En dus werden maandagavond de koppen bij elkaar gestoken, om te praten over een kleinschaliger alternatief voor het bloemencorso.

Concreet zijn de plannen nog niet, maar volgens Gustaaf Geldens van het corsobestuur wordt gezocht naar 'een manier om verbinding te houden met het publiek, en wel zo dat de veiligheid en gezondheid niet in het geding komen'.

Corso in Valkenswaard in 2019 (foto: Karin Kamp) vergroot

"We denken aan een beeldentuin, een soort expositie waarbij we meerdere partners willen betrekken", aldus Geldens. "Geen grootschalig tweedaags evenement, zoals normaal, maar iets dat over een langere periode te bekijken is. Daarbij zijn de mensen zelf verantwoordelijk om dat op een veilige, coronaproof manier te doen."

Alle buurtschappen moeten nog akkoord geven over de ideeën. "Er is al wel voorzichtig overleg geweest, maar alles moet nog concreet worden", aldus het bestuurslid.

De winnende wagen, Vikings. (foto: Kevin Cordewener) vergroot

De organisatie van het Corso Zundert liet al eerder weten komende september een kindercorso te willen houden. Details ontbreken nog, wel is duidelijk dat er zo'n achthonderd kinderen actief zijn in het corsogebeuren. De derde zondag van september staat het alternatief op de agenda. Een eerder initiatief voor een corso in de vorm van dahlia-tableaus, kon niet rekenen op het enthousiasme van alle betrokken partijen.