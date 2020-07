Dit is wat er gebeurt met honderdduizenden ' werkloze' dahlia's nu de bloemencorso's niet doorgaan

Archieffoto: Karin Kamp Aan het werk op de bloemenvelden in Zundert. (Foto: Ludo Gommers) Volgende Vorige vergroot 1/2 Archieffoto: Karin Kamp

Wat gebeurt er met de de vele kleurrijke dahlia's nu de bloemencorso's dit jaar zijn afgelast vanwege het coronavirus? De bloemen worden normaal gesproken stuk voor stuk zorgvuldig opgekweekt om vervolgens een plekje op de corsowagens te krijgen, maar nu staan ze werkeloos in het veld.

De corsoleden in Zundert hebben een resoluut plan van aanpak. Daar gaan ze met maaimachines het veld op en worden alle bloemen weggehaald. Dat klinkt radicaal, maar er zit een hele theorie achter.

"Als we alles zo laten staan, dan kunnen we de bloemen zo op de mesthoop gooien", vertelt Ludo Gommers, voorzitter van de bloemencommissie toe. "Door de boel gecontroleerd om te maaien, gaat alle energie naar de knol in plaats van in de bloem. En dat komt de dahlia's volgend jaar echt ten goede, de bloemknollen worden zo volgend jaar een stuk sterker."

Ieder weekend wordt er hard gewerkt op de bloemenvelden. (Foto: Ludo Gommers) vergroot

Helemaal kaal zijn de velden overigens niet. "Over een week of vijf, zes komen de knoppen uit die nog aan de plant zitten", vertelt Gommers. "Een nieuwe lading bloemen dus, die we mooi kunnen gebruiken voor het kindercorso, dat op de derde zondag van september gepland staat."

Ieder buurtschap heeft z'n eigen veld en is daar gedurende het jaar heel wat uurtjes mee zoet. "In oktober halen we de knollen weer uit de grond, om te overwinteren", zegt Gommers. "Zo'n 300.000 stuks per veld, daar zijn we met een man of tien, vijftien wel een dag of twee mee bezig. In april gaat alles weer de grond in, en tussendoor zijn we druk met onkruid verwijderen en het splitsen van de knollen, waarmee je er twee krijgt."

"De knollen moeten de grond in, anders gaan ze rotten"

Ook in Valkenswaard zijn ze zuinig op de dahlia's voor het corso. Miljoenen bloemen hebben ze normaal nodig om alle wagens vol te prikken. "We planten dit keer alles zo dicht mogelijk tegen elkaar, zodat de knollen wel uitschieten maar geen bloem vormen", zegt bestuurslid Gustaaf Geldens. "De knol wordt hierdoor een stuk sterker. De enkele bloemen die wel tevoorschijn komen, kunnen we gebruiken voor onze alternatieve plannen."

Volgens het bestuurslid moeten de knollen wel allemaal de grond in, omdat ze anders gaan rotten. "Of je moet ze in de koeling stoppen, maar niet iedereen heeft de beschikking over zo'n koeling."

Sommige buurtschappen laten de planten wel doorschieten, om ze vervolgens te verkopen als bossen bloemen. "Op die manier verdienen ze tenminste nog iets, en hebben ze kosten van de knollen eruit."

Het corso in Valkenswaard in 2019. (Foto: Karin Kamp) vergroot

Bij het corso in Valkenswaard hebben ze zelf normaal niet voldoende bloemen om de corsowagens mee vol te prikken. "Sowieso zijn er in september enorm veel dahlia's nodig, omdat er die maand verschillende corso's worden gehouden", zegt Geldens. "Daarom maken we gebruik van een soort ruilsysteem met de andere corso's in Nederland. Daar waar de dahlia's vol in bloei staan, worden ze uitgewisseld. Zo heeft ieder evenement op het juiste moment prachtige kwaliteitsbloemen op de wagens."

Maar die wagens, die rijden in 2020 dus niet.