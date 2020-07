Hier is de kans het grootst dat je auto, motor of scooter wordt gestolen

De gestolen en na twee maanden teruggekeerde Aston Martin (foto: Classic Park). vergroot

Heb je een auto, een motor, een caravan, een aanhanger, een scooter of een bromfiets en je woont in Eindhoven: zet ze extra vast en zorg ervoor dat je een fiets achter de hand hebt. Eindhoven was het afgelopen half jaar namelijk de gemeente in Brabant waar zowel absoluut als relatief de meeste voertuigen zijn gestolen.

Mill en Sint Hubert is juist een van de tien gemeenten in ons land waar in de eerste zes maanden van dit jaar niet één voertuig is gestolen, althans volgens officiële gegevens.

Lichte afname

In de Lichtstad was het in totaal 284 keer raak, tegen 289 een jaar eerder. Landelijk ging het om ongeveer 11.400 voertuigen, ook iets minder dan in dezelfde periode in 2019. Dit meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, waarin politie, verzekeraars en Dienst Wegverkeer (RDW) samenwerken.

Uit cijfers van deze organisatie blijkt verder dat er tussen 1 januari en 1 juli dit jaar in ons land dagelijks gemiddeld 33 scooters, 23 auto's, vier motoren en twee aanhangers werden gestolen. Vooral het aantal diefstallen van bedrijfswagens, motoren en aanhangers steeg. Personenauto's en scooters werden in 2020, in vergelijking met de eerste helft van het vorig jaar, minder gestolen. Niet te vroeg juichen: vanaf juni is er weer sprake van een trend omhoog.

Hoogste scores

De top 4 van plaatsen in onze provincie met de meeste diefstallen in de eerste helft van 2020:

Eindhoven,

Tilburg,

Breda,

Den Bosch.

In Eindhoven werden ruim twaalf voertuigen gejat per 10.000 inwoners. In Bergen op Zoom en Roosendaal kwam het eveneens relatief vaak voor dat mensen hun auto of ander voertuig ineens moeten missen. In Bergen op Zoom steeg het aantal geregistreerde diefstallen tegen de landelijke trend in van 29 naar 70.

Volgens een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant is hiervoor niet een-twee-drie een verklaring te geven. Het kan te maken hebben met de manier waarop de meldingen zijn vastgelegd. Ook kan het komen doordat Bergen op Zoom en Roosendaal in de buurt van snelwegen liggen, wat handig is voor de daders, die zich rap uit de voeten willen maken.

Wellicht was er sprake van mobiel banditisme, waarbij bendes uit andere landen hun vizier eerder dit jaar op Roosendaal en vervolgens bij wijze van spreken op Coevorden hebben gericht. De woordvoerder van de politie: “Voertuigdiefstallen zijn een vrij ongrijpbaar fenomeen. Soms hebben dieven het alleen op auto-onderdelen gemunt. Het komt gelukkig ook geregeld voor dat een voertuig snel wordt achterhaald.”

Eenderde terug

Toch, als je je voertuig bent kwijtgeraakt, dan is de kans groot dat je die nooit meer terugziet. Slechts eenderde van de in 2020 gestolen voertuigen is ondertussen 'bezorgd' bij de rechtmatige eigenaar. Motoren worden een stuk minder vaak teruggevonden dan auto's. Slechts een op de vijf motoren komt uiteindelijk weer bij de eigenaar terecht. Bij personenauto's is die kans bijna veertig procent.

Renald van Dijke van Classic Park was één van de gelukkigen. In januari maakte een klant een wel erg lang proefritje met een Aston Martin: helemaal naar Spanje. Pas twee maanden later kreeg de autohandelaar zijn kostbaar bezit terug.

Wil je weten hoe veilig jouw auto, scooter of ander voertuig staat, klik dan op bijgaand kaartje op jouw gemeente.

