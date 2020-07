Corona vastgesteld bij nertsenfokkerij in Ledeacker, 4500 dieren worden geruimd

Opnieuw is het coronavirus vastgesteld op een nertsenfokkerij, ditmaal in Ledeacker, gemeente Sint Anthonis. Het gaat om een bedrijf met 4500 moederdieren. De dieren worden zo snel mogelijk afgemaakt.

Eerder werd op 23 nertsenbedrijven in Brabant en Limburg het coronavirus aangetroffen:

Afgelopen maandag nog werd het coronavirus ontdekt op een fokkerij in het Aarle-Rixtel. Daar ging het om 2000 moederdieren. Op alle bedrijven waar het virus is gevonden, zijn de dieren inmiddels gedood.

Om verdere verspreiding tegen te gaan heeft het kabinet al een landelijk vervoersverbod voor nertsen ingesteld. Ook mogen bezoekers niet meer in de stallen komen. Een bestaand hygiëneprotocol wordt aangescherpt, melden ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Carola Schouten van Landbouw.

'Huidige aanpak onvoldoende'

Volgens John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant, is de huidige aanpak van de coronabesmettingen bij nertsenhouderijen onvoldoende. In een brief aan minister Schouten wees hij op de groeiende onrust die ontstaat bij omwonenden.