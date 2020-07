Tickets voor uitverkoop van modezaak Van Tilburg vliegen de deur uit: 'Net Lowlands'

Van Tilburg in Nistelrode (foto: Van Tilburg) vergroot

Reserveren voor een plekje. We kennen het van concerten, bioscopen en restaurants. Maar in tijden van corona moet je zelfs bij modewinkel Van Tilburg in Nistelrode reserveren om naar binnen te mogen tijdens de speciale uitverkoop. "Het is hier net Lowlands", zegt mede-eigenaar Paul van Tilburg.

Klokslag twaalf uur gingen de digitale poorten van het reserveringssysteem open. Honderden mensen stonden direct in de wachtrij. Binnen anderhalf uren waren de maandag en een groot deel van dinsdag al vol. "We zijn stijf uitverkocht op maandag en ik verwacht dat de andere dagen snel volgen", vertelt Van Tilburg.

"We zijn niet zo streng als een boa."

De belangstelling was zo overweldigend dat de reserveringswebsite al snel zo'n tien minuten uit de lucht was. "De gekte is losgebarsten", vertelt Van Tilburg. ''We zaten hier met acht mensen achter de telefoon en twee personen van de techniek klaar om alle drukte goed om te kunnen vangen.''

Waar op de eerste dag van de stapelkorting normaal gesproken zo'n 6000 klanten naar de winkel komen, wordt nu ongeveer een derde van dat aantal toegelaten, verspreid over de hele dag. Volgens de directeur zal het dit jaar tijdens de opruiming een stuk rustiger winkelen zijn dan andere jaren.

Klanten moeten een tijdblok van drie uur kiezen voor een bepaalde dag. Het bedrijf heeft meerdere vestigingen in het dorp. Voor elke winkel moet een apart tijdvak gereserveerd worden. Om de drukte te spreiden worden elk uur mondjesmaat nieuwe mensen toegelaten in de winkels.

"Als dit een succes blijkt te zijn, dan blijven we het misschien wel altijd doen."

Maar wat nu als je na drie uur winkelen nog niet afgerekend hebt? "We zijn niet zo streng als een boa. Maar we gaan mensen na die tijd wel op een gastvrije en vriendelijke manier vragen om plaats te maken voor anderen." Om dat te kunnen controleren wil de winkel gaan werken met kleurenbandjes.

Het winkelend publiek hoeft zich volgens Van Tilburg geen zorgen te maken dat de speciale opruiming snel uitverkocht is. "Vanwege corona is er extra veel voorraad."

De nieuwe werkwijze van de modezaak is misschien wel een blijvertje. "Als dit een succes blijkt te zijn, dan blijven we het misschien wel altijd doen."