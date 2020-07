Kermisexploitanten blij met Tilburg: 'Fijn dat ze het hier wel aandurven'

De Tilburgse kermis in aanbouw (Foto: Agnes van der Straaten) vergroot

Vrachtwagens rijden af en aan om alle onderdelen voor kermisattracties naar de juiste plek te brengen in Tilburg. Mannen op fietsen en opa's en oma's met kleinkinderen kijken hun ogen uit. Als je niet beter zou weten zou je denken dat de Tilburgse kermis gewoon weer gaat beginnen, zoals elk jaar. Maar het is de Tilburgse vakantiekermis en die is een stuk kleiner.

Chris Reemer eigenaar van het Lunapark is met een flink gezelschap bezig om zijn attractie helemaal klaar te maken voor de opening vrijdag. Hoe heeft hij het coronaproof gemaakt?: “Nou da’s niet zo moeilijk. De jeugd kan er sowieso in en familie natuurlijk ook. Soms moeten we wel politieagentje spelen, maar dat zijn we wel gewend", lacht hij.

Net als de meeste van zijn collega’s is hij blij met kermisstad Tilburg: “We hebben er lang naar uitgekeken, Gelukkig gaat het weer van start. De spaarpot was leeg. We zijn blij dat we weer aan de slag kunnen, want het is onze taak." Reemer ziet, net als veel van zijn collega’s Tilburg als een voorbeeld voor andere steden: “Ik hoop dat we hier kunnen laten zien dat het echt kan, in de hoop dat anderen volgen."

"Mijn attractie gaat zo hard dat alle bacillen eruit vliegen."

Lekker in het zonnetje bevestigt Jarno Otten, van de Dance Mix, het ene karretje aan het andere. Zijn attractie is voor waaghalzen. Aan een hele lange arm zitten twee gondels met ieder vier stoelen. Otten: "Mijn attractie is coronaproof," zegt hij met een lach. "Hij gaat zo hard dat alle bacillen eruit vliegen." Maar ook zonder gekheid heeft Otten vertrouwen in de coronakermis. Familie mag bij elkaar zitten en anders blijft er gewoon een stoeltje leeg naast de klant.

Een medewerker van de ouderwetse draaimolen op het Tilburgse Koningsplein, heeft een dubbel gevoel bij de tijd dat hij thuis zat: "Er was genoeg tijd voor onderhoud, we hebben bijna alles geschilderd", zo vertelt hij. “En het was ook wel lekker om eventjes niets te hoeven. Het was lekker weer, dus...”

De draaimolen is een uitzondering als het gaat om coronamaatregelen. Er mogen alleen maar kinderen op de mooie paarden en in de sierlijke koetsjes, dus daar hoeft de anderhalve meter niet aangehouden te worden. Volgens de medewerker van de draaimolen moeten de ouders die staan te kijken wel in de gaten gehouden worden. “Die staan geregeld te dicht op elkaar, dus daar lopen we dan wel eventjes langs."

"De gemeente doet er alles aan om hier een kermis neer te zetten."

De meeste kermisexploitanten beginnen uit zich zelf over de kermissen in Roosendaal en Oosterhout. Die werden deze week allebei afgelast. En dat voelen ze natuurlijk rechtstreeks in hun portemonnee.

"De burgemeester van Oosterhout heeft laten weten dat hij de gezelligheid van de kermis niet kan garanderen in verband met de coronamaatregelen", zegt René Scheepers, die woensdag met een draaiorgeltje alvast wat probeert te verdienen. "De gezelligheid gaat dus boven de inkomsten van de kermisexploitanten."

Scheepers staat op de Tilburgse kermis met touwtje trekken en balletjes vangen. "Ik heb net wethouder Dols van Tilburg nog even gesproken en bedankt voor zijn inzet. De gemeente doet er alles aan om hier een kermis neer te zetten."

De Tilburgse kermis wordt op vrijdagmiddag om drie uur officieel geopend en duurt tot zondag 27 juli. Het gaat om drie pleinen waar een hek omheen komt te staan om het aantal bezoekers zo nodig te kunnen beperken.