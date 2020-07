Grondstoffen voor drugs gevonden bij inval op woonwagenkamp Waalre

De politie rukte met meerdere wagens uit (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Bij de inval op een woonwagenkamp in Waalre heeft de politie dinsdagavond onder meer grondstoffen gevonden om synthetische drugs mee te maken. Ook werden er gasmaskers gevonden en andere spullen die gebruikt kunnen worden om drugs mee te maken. Dat meldt de politie.

Janneke Bosch Geschreven door

Op het kamp aan de Broekweg werd een loods doorzocht. De politie had informatie dat er er mogelijk grondstoffen voor drugs te vinden zouden zijn. Tijdens een reguliere controle van de gemeente en politie in de omgeving, werd eerder al een gascilinder gevonden. Ook rook het er erg naar anijs. Die geur kan wijzen op synthetische drugs.

Onderzoek in loods

Daarop volgde het onderzoek van dinsdagavond. Er werden verschillende jerrycans gevonden die gevuld waren met een vloeistof die gebruikt wordt om drugs mee te maken. Ook werden er andere materialen gevonden die gebruikt kunnen worden om drugs mee te maken, zoals gasmaskers, een kookpan en slangen. Ook die roken erg naar anijs. Alles bij elkaar denkt de politie dat er drugs gemaakt werden of gemaakt zouden gaan worden in de loods.

Alle spullen zijn in beslag genomen. De politie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

De politie stuitte ook op 1700 liter diesel. De Douane heeft monsters genomen van die diesel om te zien of het om rode diesel gaat. Over rode diesel wordt minder accijns geheven en die mag alleen gebruikt worden in de scheepvaart.

Al eerder spullen gevonden

Gemeente en politie controleren vaker in het gebied rond het kamp aan de Broekweg in Waalre. Het gebied heeft extra de aandacht sinds er bij een eerdere controle vorig jaar september ook al spullen gevonden die gebruikt kunnen worden om synthetische drugs te maken. Toen werden er in een woonwagen grondstoffen gevonden om drugs mee te maken. En in en rond het kamp werd onder meer drugsafval gevonden.

LEES OOK: