Vrouw van oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven vrijgelaten uit Thaise cel

De vrouw van voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven uit Tilburg die in Thailand in de gevangenis zit, is donderdag vrijgelaten. Advocaat Geert-Jan Knoops bevestigt berichtgeving hierover van RTL Nieuws.

Tukta van Laarhoven werd in 2014 in Thailand gearresteerd en zat een celstraf van 11 jaar uit, maar is nu onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten. Ze mag Thailand voorlopig niet uit. Hoe lang die beperkingen blijven gelden is volgens Knoops onduidelijk. Hij wil proberen om haar naar Nederland te krijgen.

Knoops zegt dat ze aan het begin van de middag is vrijgelaten en "zeer opgelucht" is. Ze is volgens hem onderweg naar haar familie in Thailand om daar voorlopig te blijven. Ook haar man is "zeer blij" met het nieuws.

Johan van Laarhoven is sinds begin dit jaar weer in Nederland. Hij zat 5,5 jaar in een Thaise cel, onder erbarmelijke omstandigheden, na een veroordeling tot 75 jaar voor witwassen. Netto moest hij daarvan twintig jaar uitzitten.

In de gevangenis in Vught zit hij een deel van die straf uit en in augustus volgend jaar komt hij in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Knoops wil dat Van Laarhoven komende augustus via een penitentiair programma al gedeeltelijk op vrije voeten komt, maar volgens de advocaat houdt het Openbaar Ministerie dat vooralsnog tegen.

De oprichter van coffeeshopketen Grass Company kwam terug naar Nederland na bemiddeling van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Grapperhaus heeft eerder gezegd dat voor Tukta, die de Thaise nationaliteit heeft, het wettelijk niet mogelijk was om haar straf hier te laten uitzitten.

