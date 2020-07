Tilburgse Kermis gaat vandaag open, zwieren en zwaaien in coronastijl

De Tilburgse Kermis gaat in afgeslankte vorm door. (Archieffoto: Twan Spierts) vergroot

De Tilburgse Kermis gaat vrijdag in afgeslankte vorm van start. Dit jaar zijn er vanwege de coronacrisis geen 200 maar 55 attracties, verdeeld over vier afgesloten pleinen. En overal moet anderhalve meter afstand worden gehouden. De officiële aftrap van de kermis is om drie uur 's middags. Omroep Brabant zendt de opening live uit via internet.

De Breakdance, Kop van Jut, het glazen doolhof, de Booster en allerlei eetkraampjes, er is genoeg te beleven bij de zogenoemde Vakantiekermis. En op de

Spoorlaan staat, als een heus kermisicoon, een reuzenrad, of zoals ze in Tilburg zeggen, de Hooggaatie. Twee maanden blijft deze attractie staan.

Kermispleinen met hekken en teller

De kermispleinen zijn verspreid over de binnenstad: op het Besterdplein, Koningsplein, Stadsforum (Stadhuisplein) en de Paleisring. Ze zijn afgezet met hekken om te voorkomen dat het te druk wordt. Er mag een maximum aantal personen naar binnen, en op alle pleinen is een looproute.

"Met gastheren- en vrouwen aan de poort en een teller zorgen we dat mensen veilig de kermispleinen kunnen bezoeken. Alles wat we willen doen, doen we binnen de richtlijnen van het RIVM", zei kermiswethouder Rolph Dols eerder.

Donderdag namen we een kijkje bij de opbouw van de kermis. Bekijk de video en lees hieronder verder.

Tien dagen lang duurt de kermis. Roze Maandag, normaal dé publiekstrekker, gaat dit jaar niet door.

De kermis van Tilburg is al jaren de grootste van de Benelux. Jaarlijks trekt het evenement meer dan één miljoen bezoekers.