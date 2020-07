Asociale motorrijders zorgen te vaak voor overlast: extra politiecontroles

Bij een ongeval op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg raakten twee motorrijders ernstig gewond (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

De politie gaat motorrijders in de regio Hart van Brabant de komende maanden strenger controleren op hun rijgedrag. Buurtbewoners klagen steen en been over het asociale rijgedrag en geluidsoverlast van motorrijders. Ook gebeuren er volgens de politie veel te vaak ernstige ongelukken.

Regelmatig verschijnen er online filmpjes van motorrijders die op de weg allerlei gevaarlijke capriolen uithalen. Dergelijke video's zijn voor de politie ook reden om extra te gaan controleren.

Vorige maand nog, ging een video van een ernstig ongeval op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg viraal. Op de video was te zien hoe zeven motorrijders zonder beschermende kleding over de weg raasden. Twee tikten elkaar aan en vielen. Beiden raakten ernstig gewond.

Rechts inhalen en wheelies

Buurtbewoners klagen volgens de politie onder meer over motorrijders die veel te hard over de weg razen, rode verkeerslichten negeren, rechts inhalen, spookrijden, niet stoppen bij een zebrapad en wheelies maken (op het achterwiel rijden).

De extra controles worden gehouden in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Goirle, Waalwijk, Loon op Zand, Dongen, Gilze en Rijen en Hilvarenbeek.

