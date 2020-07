Coronanieuws: 16 patiënten op intensive care in ziekenhuis, aantal besmettingen stijgt wereldwijd

Archieffoto: Anna Shvets/Pexels vergroot

In dit liveblog hielden we je zaterdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

Opnieuw is er op een nertsenbedrijf een besmetting met corona vastgesteld. Het gaat om een bedrijf in Westerbeek .

Nederland staat in de top 10 van landen waar de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht

In Brabant zijn sinds vorige week dinsdag 57 nieuwe coronabesmettingen gemeld, zo bleek eerder uit de wekelijkse RIVM-cijfers .

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite .

22.36

We sluiten dit liveblog af.

22.25

Het afgelopen etmaal is wereldwijd een recordaantal mensen besmet met het coronavirus. Met 259.848 nieuwe infecties in 24 uur is het oude record van 237.743, dat vrijdag was gemeld, alweer verpulverd.

Ook kwamen er 7360 coronadoden bij. Dat waren er sinds 10 mei niet zo veel op één dag, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zaterdag.

17.27

Het aantal doden door de coronapandemie is inmiddels boven de 600.000 gestegen. Het aantal wereldwijd gemelde besmettingen met het coronavirus tot nu toe ligt rond de 14.240.000. Van die personen zijn er ruim 8,5 miljoen hersteld.

Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse website Worldometer, die alle beschikbare cijfers optelt. De Verenigde Staten zijn al een tijdje het zwaarst getroffen land met ruim 142.000 coronadoden en 3,77 miljoen besmettingen. In Nederland zijn ruim 51.500 infecties en 6136 doden geteld.

15.33

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is sinds vrijdag met één gestegen. Daardoor liggen er nu nog 16 patiënten met Covid-19 op de ic, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen buiten de ic's is de afgelopen 24 uur gestegen met 2 en komt uit op 75. "De bezetting van bedden met Covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen laat nog altijd een stabiel beeld zien. In aantal regio's zijn nu geen Covid-patiënten meer in de kliniek of op de ic opgenomen", licht voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg de gegevens toe.

12.49

Kroegeigenaren hebben het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis en kunnen hun hoofd soms maar net boven water houden. Toch heeft dat Rogier Jongeneelen uit Breda er niet van weerhouden om nu zijn eigen café te openen, in Antwerpen nog wel. “Natuurlijk is het spannend hoe het gaat lopen, maar die onzekerheid is er altijd wel.” Lees HIER zijn hele verhaal.

12.04

Premier Rutte is op dag 2 van de EU-top over de begroting en een herstelplan voor de coronacrisis aangeschoven bij de belangrijkste landen voor vooroverleg. EU-president Charles Michel heeft Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland bijeengeroepen, omdat zich vrijdag een patstelling aftekende. Vooral de houding van Nederland zorgde toen voor ergernis. Volgens andere landen is Nederland het belangrijkste obstakel om het eens te worden over de

meerjarenbegroting en vooral het daaraan gekoppelde herstelfonds van 750 miljard euro dat op tafel ligt.

10.53

In het begin van de intelligente lockdown loste het fileprobleem op, als sneeuw voor de zon. Ochtend- en avondspitsen, al snel werd het iets dat we enkel nog kenden van vroeger. Maar massaal thuiswerken, dat is inmiddels weer verleden tijd. Dennis Mooij van de ANWB: "We zitten qua verkeersintensiteit alweer op negentig tot honderd procent, vergeleken met de situatie van voor de coronacrisis. Er zijn weer bijna evenveel auto's op de weg. Alleen een ochtendspits is er nog steeds niet of nauwelijks. In de loop van de dag wordt wel drukker. Maar ook de avondspitsen staan nog niet in verhouding met hoe het altijd was." Op zomaar een vrijdag in juni, op 10 juni om precies te zijn, was het ongeveer half zo druk als afgelopen vrijdag.



Vorige week vrijdag, op 10 juli, stond er op het ' ergste' moment 300 kilometer file. En daar deden we met z'n allen afgelopen vrijdag nog een flinke schep bovenop, toen stond er in heel Nederland 445 kilometer file op het drukste moment,rond vier uur in de middag.. En ineens was daar dus een onvervalste avondspits. Niet heel gek natuurlijk,, want voor het midden van Nederland begon dus de schoolvakantie en in die regio wonen nou eenmaal veel mensen. En eigenlijk was het allemaal nog erg bescheiden. "De spits viel echt in het niet, vergeleken met zo'n 'uittochtdag' in andere jaren. Die 445 kilometer van vrijdag, kan zonder coronacrisis zomaar het dubbele zijn."

6.56

NOS meldt op haar site dat 23 potentiële vaccins tegen corona op dit moment worden getest op mensen. Twee daarvan worden door farmaceuten, een Britse en een Chinese, op dit moment al op grote schaal getest op vrijwilligers in Brazilië, waar nog veel coronagevallen zijn. Als blijkt dat in die testgroep minder coronagevallen opduiken dan onder de rest van de bevolking, kan zo'n vaccin beschikbaar worden voor het grote publiek.

05.00

Carnaval 2021 staat op losse schroeven, meldt het AD. De verwachting is dat grote publieksevenementen in februari niet kunnen doorgaan. De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg laat weten zich voor te bereiden op een feest met zeer grote beperkingen. De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft nog niet over de kwestie gesproken en wijst op de coronamaatregelen. Zolang die gelden, zou er geen overleg zijn over carnaval 2021.

00.58

Google gaat maatregelen nemen tegen adverteerders en publicisten die nepnieuws, samenzweringstheorieën en andere verkeerde informatie proberen te verspreiden over de coronapandemie. Content die zal worden geweerd op Google's platformen zijn bijvoorbeeld beweringen dat het virus bedrog is, of werd gecreëerd als een biowapen door miljardair Bill Gates.

23.11

Het beveiligingslek in de coronawebsite Infectieradar van het RIVM had volgens het instituut opgemerkt kunnen worden, als er een extra test was uitgevoerd voordat de site de lucht in ging. Dat meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Hij zei begin vorige maand nog dat de bouwer van de site had verzuimd het probleem op te lossen. Dat beeld klopt echter niet, aldus de bewindsman. Hij kwam destijds met die verklaring op basis van informatie van het RIVM.