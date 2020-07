Coronanieuws: 'Corona haalt streep door het carnaval van 2021'

Carnaval zoals we dat kennen, zit er waarschijnlijk in 2021 niet in. vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

Op de Wallen en in de Kalverstraat in Amsterdam wordt eenrichtingsverkeer ingesteld vanwege de drukte die er ook in coronatijd daar is.

Opnieuw is er op een nertsenbedrijf een besmetting met corona vastgesteld. Het gaat om een bedrijf in Westerbeek .

Nederland staat in de top 10 van landen waar de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht

In Brabant zijn sinds vorige week dinsdag 57 nieuwe coronabesmettingen gemeld, zo bleek eerder uit de wekelijkse RIVM-cijfers .

05.00

Carnaval 2021 staat op losse schroeven, meldt het AD. De verwachting is dat grote publieksevenementen in februari niet kunnen doorgaan. De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg laat weten zich voor te bereiden op een feest met zeer grote beperkingen. De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft nog niet over de kwestie gesproken en wijst op de coronamaatregelen. Zolang die gelden, zou er geen overleg zijn over carnaval 2021.

00.58

Google gaat maatregelen nemen tegen adverteerders en publicisten die nepnieuws, samenzweringstheorieën en andere verkeerde informatie proberen te verspreiden over de coronapandemie. Content die zal worden geweerd op Google's platformen zijn bijvoorbeeld beweringen dat het virus bedrog is, of werd gecreëerd als een biowapen door miljardair Bill Gates.

23.11

Het beveiligingslek in de coronawebsite Infectieradar van het RIVM had volgens het instituut opgemerkt kunnen worden, als er een extra test was uitgevoerd voordat de site de lucht in ging. Dat meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Hij zei begin vorige maand nog dat de bouwer van de site had verzuimd het probleem op te lossen. Dat beeld klopt echter niet, aldus de bewindsman. Hij kwam destijds met die verklaring op basis van informatie van het RIVM.