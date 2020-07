Is de bandenspanning nog in orde? Vakantiegangers laten auto en caravan checken bij Hazeldonk

Vakantiegangers kunnen hun auto zaterdagochtend bij verzorgingsplaats Hazeldonk, langs de A16 bij Breda, laten checken door medewerkers van de ANWB, Kwik-Fit en Autotaalglas. Zij kijken onder meer naar het profiel van de banden, de bandenspanning, de verlichting van de auto, het oliepeil en de ruitensproeier- en koelvloeistof. De ANWB zal ook caravans en vouwwagens wegen en controleren.

Druk op de weg Heel Nederland heeft zomervakantie nu ook de scholen in regio Midden-Nederland de deuren hebben gesloten. De toeristenbond verwacht daarom dat het druk wordt op de weg. Maar vanwege het nieuwe coronavirus zullen niet zoveel mensen op vakantie gaan als in voorgaande jaren.

De ANWB verwacht dat met name de Duitse wegen richting het noorden en zuiden druk zullen zijn vanwege de vele vakantiegangers. In Frankrijk wordt het druk op de wegen in de richting van het westen en zuiden van het land. Verder waarschuwt de toeristenbond voor oponthoud bij de Oostenrijkse Karawankentunnel (A11) aan de grens van Slovenië en bij de Zwitserse St. Gotthardtunnel (A2) richting Italië.