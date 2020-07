Coronanieuws: aantal coronabesmettingen in België stijgt fors

In België is het dragen van mondkapjes op veel plaatsen verplicht. vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

Nederland hoort maandag hoe de ontwikkeling van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus verloopt.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus neemt in ons buurland België fors toe.

Opnieuw is er op een nertsenbedrijf een besmetting met corona vastgesteld. Het gaat om een bedrijf in Westerbeek.

09.00

Nederland hoort maandag hoe de ontwikkeling van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus verloopt. Dat middel is nog in de maak, maar voor de zekerheid heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) alvast honderdduizenden doses gereserveerd. De eerste testresultaten worden gedeeld in The Lancet, een belangrijk tijdschrift voor de medische wetenschap.

08.17

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus neemt in ons buurland België fors toe. Gezondheidsinstituut Sciensano meldt dat in de periode 9 tot en met 15 juli de toename 61 procent groter was dan de week daarvoor. Het instituut registreerde gemiddeld dagelijks 143 nieuwe besmettingen. Sciensano benadrukt dat het in deze fase belangrijk is dat de Belgen zich houden aan de maatregelen om zo de verspreiding van het virus in te dammen.