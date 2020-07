Coronanieuws: aanvragen voor coronatest lopen snel op

In België is het dragen van mondkapjes op veel plaatsen verplicht. vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Sandra Kagie Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

Nederland hoort maandag hoe de ontwikkeling van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus verloopt.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus neemt in België fors toe.

Op de ic's in ons land liggen zondag nog 17 mensen met coronavirus.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

Het liveblog is gesloten.

22.40

Het oplopende aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland leidt waarschijnlijk over vier of vijf weken tot meer opnames op de intensive cares. Dat zei hoogleraar Andreas Voss in Dit is de Dag op NPO Radio 1. Voss, hoogleraar Infectiepreventie in Nijmegen en lid van het Outbreak Management Team, benadrukt dat er geen reden tot ongerustheid is. "Deze stijging was te verwachten na het loslaten van de lockdown", zegt hij. Hij spreekt van "een hobbel" en niet van de gevreesde tweede golf. Die verwacht hij pas wanneer het griepseizoen weer aanbreekt, in de winter.



22.00

Sinds een paar dagen is er een verhoogde belangstelling voor de coronatest. "Sinds donderdag loopt het aantal aanvragen voor een test snel op. We krijgen anderhalf keer zoveel aanvragen als anders. Deze zondag was er een piekje, met 62 procent meer aanvragen", zo zegt een woordvoerster van GGD-GHOR (de koepel van GGD'en) na berichtgeving van de Volkskrant. Volgens haar is de belangstelling voor een test in alle delen van het land toegenomen.



16.21

Op de intensive cares liggen nog 17 mensen met het coronavirus, één meer dan zaterdag. Buiten de ic's worden nu 76 mensen met het coronavirus verpleegd, ook één meer vergeleken met zaterdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

"Het aantal Covid-patiënten in het ziekenhuis blijft beperkt. Lokale uitbraken, evenals de toename van het aantal infecties bij onze zuiderburen, onderschrijven het belang van alertheid en laagdrempelig testen", zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Kuipers verwijst naar de situatie in België waar het aantal coronabesmettingen fors toeneemt en afgelopen week dagelijks gemiddeld 143 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd.

16.18

De Europese regeringsleiders proberen zondag koortsachtig om de weg vrij te maken voor de hervatting van het plenaire overleg over het coronaherstelfonds en de nieuwe begroting. Het gezamenlijke overleg wordt steeds verschoven Voor 17.30 uur komt het daar in ieder geval niet van.

Er wordt 'fors gepuzzeld' in alle mogelijke samenstellingen, zegt een ingewijde. Premier Mark Rutte overlegde onder meer met zijn 'zuinige' bondgenoten uit Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. Andere landen hebben ook getweeën of in groepjes onderonsjes.

16.13

Toerisme in eigen land is in deze coronatijd populair, zo ook in Willemstad, constateert de wijkagent:



Wachten op privacy instellingen...

16.05

In de Amsterdamse Kalverstraat geldt net als gisteren tijdelijk eenrichtingsverkeer omdat het er te druk is. Deze maatregel werd vrijdag al aangekondigd door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in de hoop een toename van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan.

Op de Wallen geldt het hele weekend eenrichtingsverkeer in de avonden. Er staan hosts en verkeersregelaars die de bezoekers de looprichting aanwijzen. Zaterdagavond kort voor elf uur werd het er zo druk, dat werd besloten korte tijd een aantal straten af te sluiten.

Wachten op privacy instellingen...

15.02

De Europese regeringsleiders proberen zondag koortsachtig om de weg vrij te maken voor de hervatting van het plenaire overleg over het coronaherstelfonds en de nieuwe begroting. Ze zouden met het middaguur weer verder gaan, maar om de tafel zitten met alle 27 leiders is al tot minstens 16.00 uur opgeschort.

14.00

België voert voorlopig geen nieuwe maatregelen in vanwege de stijgende cijfers, maar gaat de huidige regels beter controleren en laten naleven. Dat zei minister Pieter De Crem van Binnenlandse Zaken en Veiligheid zondag na afloop van een overleg op regeringsniveau. Het gaat volgens hem vooral over het houden van afstand en sluitingsuren van de horeca.

"De politie is opgeroepen om altijd op te treden", zei De Crem. "Verdere versoepelingen staan 'on hold'. Indien dit onvoldoende wordt nageleefd, dan is het niet uitgesloten dat er strengere regels komen."

10.50

De EU-top over het coronaherstelfonds en de nieuwe begroting, die aan een derde dag begint na een zaterdag van moeizame onderhandelingen, kan ook op niets uitlopen. Maar 'er is veel goede wil', zei bondskanselier Angela Merkel, die zaterdagavond nog geërgerd opstapte uit overleg met onder anderen premier Mark Rutte.

09.00

Nederland hoort maandag hoe de ontwikkeling van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus verloopt. Dat middel is nog in de maak, maar voor de zekerheid heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) alvast honderdduizenden doses gereserveerd. De eerste testresultaten worden gedeeld in The Lancet, een belangrijk tijdschrift voor de medische wetenschap.

08.17

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus neemt in ons buurland België fors toe. Gezondheidsinstituut Sciensano meldt dat in de periode 9 tot en met 15 juli de toename 61 procent groter was dan de week daarvoor. Het instituut registreerde gemiddeld dagelijks 143 nieuwe besmettingen. Sciensano benadrukt dat het in deze fase belangrijk is dat de Belgen zich houden aan de maatregelen om zo de verspreiding van het virus in te dammen.

Wachten op privacy instellingen...