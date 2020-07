Verongelukte zweefvlieger begraven, vliegtuigen bewijzen laatste eer

Een rouwstoet loopt door het dorp (foto: Erik Haverhals / FPMB). vergroot

De 37-jarige zweefvlieger uit Kaatsheuvel die zondag 12 juli bij een ongeluk op vliegbasis Gilze-Rijen om het leven kwam, is maandagmiddag onder grote belangstelling naar haar laatste rustplaats in Kaatsheuvel gebracht. Tijdens de ceremonie vlogen er drie vliegtuigen over de begraafplaats.

Malini Witlox Geschreven door

Het centrum was enige tijd afgesloten voor de rouwstoet die al lopend vanaf theater in het Klavier naar de grote kerk ging. Langs de kant van de weg stonden mensen die aansloten bij de rouwstoet, waardoor uiteindelijk ruim honderd mensen bij het kerkhof aankwamen.

Het slachtoffer gaf Nederlands op het Theresialyceum in Tilburg. Ze werkte 12,5 jaar op de middelbare school en was moeder van twee kinderen.

De lerares was een ervaren pilote. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

Bij de uitvaart kwamen vliegtuigen over. Foto FPMB / Erik Haverhals vergroot

LEES OOK: