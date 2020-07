Ouders die hun zoontje Martin (7) meenamen uit instelling, duiken op in Polen

Martin met zijn vader Conrad (Foto: @BartoszLewand20). vergroot

De 7-jarige Martin Florian Den Hertog, die eind juni door zijn ouders werd meegenomen uit zorginstelling De Hondsberg in Oisterwijk, is samen met zijn ouders opgedoken in Polen. Dat melden diverse Poolse media.

Volgens de advocaat van het gezin zoekt de familie wettelijke bescherming in Polen. Hij meldt verder dat Nederland een Europees aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd voor de ouders van Martin.

Het autistische kind werd op 1 februari 2018 ’s nachts uit het gezin gegrist door de Nederlandse kinderbescherming, meldt vader Conrad den Hertog. Dit gebeurde nadat de ouders door hun buurvrouw waren beschuldigd van grove nalatigheid en misbruik.

Volgens de Australische vader en de Russische moeder van Martin zat het kind twee jaar in De Hondsberg omdat de Nederlandse autoriteiten de symptomen van Martins autisme ten onrechte beschouwden als tekenen van misbruik.

