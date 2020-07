Vliegtuigbom met 250 kilo springstof gevonden in polder bij Prinsenbeek

In de polder Weimeren bij Prinsenbeek is een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het explosief bevat 250 kilo springstof en kan volgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie niet worden verplaatst. Volgende week vrijdag wordt de bom daarom op de vindplaats tot ontploffing gebracht. Dat heeft burgemeester Paul Depla dinsdag bekendgemaakt.

Het explosief ligt amper een halve meter onder de grond langs de Polderweg in het buitengebied van Prinsenbeek. Er is geen direct gevaar voor de omgeving. De EOD heeft het ontstekingsmechanisme verwijderd, zodat het projectiel niet spontaan kan ontploffen. Het gebied is afgezet en vanaf dinsdagmiddag vier uur geldt daar een noodverordening.

Op de dag van de ontploffing mogen er geen mensen in een straal van 250 meter rond de bom aanwezig zijn. Vee in de omliggende weilanden moet tijdelijk elders worden ondergebracht.

De vliegtuigbom, een Sprengbombe Cylindrisch 500, is hoogstwaarschijnlijk aan het begin van de oorlog tijdens de bezetting van Breda in de polder terechtgekomen. De bom met een totaalgewicht van vijfhonderd kilo viel in zachte veengrond waardoor hij niet is afgegaan.