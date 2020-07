Farmers Defence Force roept boeren op massaal met de auto naar het RIVM te komen

Wachten op privacy instellingen... Mark van den Oever (foto: Jan Peels). Volgende Vorige vergroot 1/2 Mark van den Oever roept boeren op om woensdag de tractor thuis te laten

Mark van den Oever roept boeren op woensdag de tractor thuis te laten en massaal met de auto naar het kantoor van het RIVM in Bilthoven te komen. De Brabantse voorman van Farmers Defence Force (FDF) laat dit weten in een reactie op het besluit van de Veiligheidsregio Utrecht, die woensdag geen landbouwvoertuigen tolereert.

FDF wil gaan demonstreren tegen de 'stikstofsjoemelcijfers' van het RIVM. Volgens de actiegroep kloppen de gegevens niet waarop het kabinet maatregelen baseert om de stikstof in de agrarische sector terug te dringen.

Nieuw plan zet kwaad bloed

Onlangs kwam minister Carola Schouten van Landbouw met een nieuw plan om dit doel te bereiken. Minder eiwit in het voer leidt volgens haar tot minder stikstof en daarmee tot minder schade voor de natuur. Volgens veel boeren werkt het zo niet. Ze waren dan ook van plan woensdag met hun tractor naar Bilthoven te komen om zo gehoor te geven aan een eerdere oproep van Van den Oever om te gaan protesteren bij het RIVM.

Onder meer in Wanroij en Hank zouden actievoerders zich gaan verzamelen met hun tractoren. Die blijven echter op het erf. Boeren zullen nog wel bij elkaar komen om samen te gaan demonstreren. Mogelijk gaan ze nu wel gebruik maken van de snelweg. Trekkers zouden hier geweerd worden, personenwagens niet. Eén van de boeren: "We laten ons niet koeioneren."

Volgens Van den Oever is het 'tractorenverbod' afgedwongen vanuit politiek Den Haag. Hij zegt dit gehoord te hebben van de politie. Met de gemeente De Bilt, waar Bilthoven onder valt, waren al afspraken gemaakt over de plek waar de demonstratie zou plaatsvinden en waar de tractoren zouden worden geparkeerd. Van den Oever spreekt van een poging om 'het blootleggen van een pijnpunt bij het RIVM maximaal de kop in te drukken. Maar dit gaat niet gebeuren.'

Kamerleden met vakantie

Van den Oever vertrouwt erop dat de 'strijders', zoals hij zijn collega's noemt, 'in zeer groten getale' naar Bilthoven zullen afreizen, al is het dan met een auto. Volgens Van den Oever zijn tienduizenden euro's gestoken in een podium en andere zaken die nodig zijn om het protest van woensdagmiddag kracht bij te zetten. Hij hoopte ook in discussie te kunnen gaan met een aantal Tweede-Kamerleden, onder wie Tjeerd de Groot en Jesse Klaver, maar die laten wegens vakantie verstek gaan.

Van den Oever ziet ook een voordeel in het aangepaste vervoer: "Het spaart brandstof en je bent sneller thuis." Een andere woordvoerster van FDF laat nog weten dat de demonstratie in Bilthoven de enige protestactie is die ze woensdag houdt. Ze sluit echter niet uit dat boeren ook andere plekken in het land opduiken: "We zijn razend."

