Agenten bedreigd met zwaard: man krijgt 30 uur taakstraf en moet schadevergoeding betalen

Een man die in zijn woonplaats Tilburg twee agenten met een zwaard bedreigde, heeft dertig uur taakstraf gekregen. Ook moet hij de politiemedewerkers ieder 250 euro schadevergoeding betalen, zo bepaalde de politierechter in Breda dinsdag.

De man was in maart dit jaar grommend en zwaaiend met het zwaard op de agenten afgekomen. Die waren die dinsdagochtend gealarmeerd na een melding van geluidsoverlast in de wijk Stokhasselt (Tilburg-Noord).

Volgens de advocaat was zijn cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar; de politierechter was het hiermee niet eens. Wel hield hij rekening met het feit dat de Tilburger in een schuldhulpverleningstraject zit en begeleiding krijgt van een GGZ-instelling. Verder pleitte voor hem dat hij geen strafblad had en dat hij tijdens het incident niet onder invloed van drank of drugs was.