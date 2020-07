Vliegtuigen op Eindhoven Airport nog altijd verre van vol

Familie Smulders uit Eindhoven stapt zometeen het vliegtuig in. (foto: Jan Peels) vergroot

Eindhoven Airport draait nog altijd niet op volle kracht door de coronacrisis. "We zitten ver onder het aantal vluchten dat we normaal hebben rond deze tijd", zegt Judith de Roy, woordvoerster van de luchthaven. "Normaal zouden er in deze periode dagelijks ruim zeventig vluchten vertrekken, maar dat zijn er slechts 37".

Toch is woensdag het op het voorplein van de luchthaven redelijk druk. Iedereen die het gebouw binnen wil, moet een ticket hebben en dat wordt gecontroleerd bij de ingang. Daardoor staat er soms een lange rij. Familie of vrienden die passagiers wegbrengen of ophalen staan allemaal buiten te wachten. Gelukkig schijnt de zon.

'Miljoenen minder'

"Elk jaar mogen we maximaal 41.500 vluchten uitvoeren, maar daar komen we dit jaar bij lange na niet aan", vertelt De Roy. "In april waren er bijna helemaal geen vluchten en nu zitten we net op de helft. Bovendien zitten de vliegtuigen verre van vol. "Het hangt een beetje af van de bestemming, maar er zitten nu zo'n 135 mensen in een toestel."

"Wij leveren dit jaar nu al fors in op de inkomsten, dat loopt in de miljoenen euro's", vervolgt De Roy. "We weten ook nog niet hoe het verder gaat met het virus dit jaar dus het totaal bedrag kan nog flink oplopen. 2020 is geen goed jaar voor ons, dat weten we zeker.

Judith de Roy van Eindhoven Airport (foto: Jan Peels) vergroot

Mondkapje verplicht

Iedereen die wel eens gevlogen heeft vanaf Eindhoven Airport weet dat het bij het inchecken soms extreem druk kan zijn. "De anderhalve meter is op sommige plekken in het gebouw moeilijk te handhaven" zegt De Roy daarover. "We hebben allerlei maatregelen genomen om afstand te houden en het is daarom ook verplicht om een mondkapje te dragen als je de terminal binnen gaat. Ook heb je een gezondheidsverklaring nodig om te reizen."

Ook uit de speakers in de luchthaven is regelmatig de mededeling te horen dat iedereen afstand moet houden en dat speciale maatregelen gelden.

Gezondheidsverklaring

De afgelopen weken zijn er zeker elf mensen die corona hadden met het vliegtuig in Eindhoven geland. De elfde persoon kwam woensdag aan het licht. En dat terwijl iedereen voorafgaand aan de vlucht een een gezondheidsverklaring moet invullen.

"Ik zit er niet bij als mensen hun gezondheidsverklaring invullen, ik ben ook geen dokter. Wij gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de mensen die hier met het vliegtuig vertrekken. Bovendien weet je niet waar mensen het opgelopen hebben en of ze het zelf wel weten", zegt de woordvoerster van Eindhoven Airport.

Wachten op privacy instellingen...