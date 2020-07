Coronanieuws: Middelbare scholieren geen fan online onderwijs, reizigers niet

Archieffoto: Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Ron Vorstermans & Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

RIVM meldde dinsdag 987 nieuwe besmettingen in één week, tegen 534 vorige week.

De Brabantse Veiligheidsregio's komen daarom met een 'wake-up call'.

Uit onderzoek blijkt dat het online onderwijs niet in de smaak viel bij scholieren

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

10.45

Bij een speciaal meldpunt van reizigersvereniging Rover hebben tot nu toe vijfhonderd mensen een klacht ingediend over de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Ruim vier op de tien mensen laten weten tegen een mondkapje te zijn. Een kwart van de mensen klaagde erover dat medereizigers geen mondkapje dragen of niet op de juiste manier. Volgens Rover neemt deze laatste melding de laatste tijd flink toe.

Het meldpunt 'Corona en openbaar vervoer' startte op 2 juni.

9.15

Reisorganisaties komen in de problemen nu klanten hun reisvouchers niet inzetten. Dat meldt BNR Nieuwsradio. Volgens de radiozender heeft 1 op de 7 vakantiegangers zijn voucher gebruikt.

Als die trend doorzet krijgen reisorganisaties het zwaar. Wie de voucher namelijk niet gebruikt, krijgt zijn geld retour. Veel reisorganisaties kunnen al dat geld niet zomaar terugbetalen.

8.55

Uit onderzoek van het bedrijf Qompas blijkt dat een groot deel van de middelbare scholieren geen fan van het online onderwijs. Tijdens de coronacrisis kreeg het merendeel van de scholieren online les.

Kinderen gaven aan dat ze de lessen niet motiverend vonden en dat ze snel afgeleid raakten. Ook misten veel scholieren hun klasgenoten tijdens de onlinelessen.

8.10

De Veghelse groothandel Sligro draaide in het eerste halfjaar van 2020 flink verlies. In maart liep de omzet zelfs met meer dan de helft terug. Doordat veel horeca in maart hun deuren moesten sluiten, verloor de groothandel een groot deel van hun klanten.

05.00

De prijzen in de winkel zullen volgend jaar iets harder stijgen dan de contractlonen. Dat voorspelt het economisch bureau van ABN AMRO donderdag, meldt NRC.

De bank verwacht dat de consumentenprijzen volgend jaar met 1,4 procent stijgen, terwijl de lonen in collectieve arbeidsovereenkomsten (caos) net iets minder hard omhoog gaan: met 1,3 procent. Dit jaar voorziet ABN AMRO nog wel een koopkrachtplus, met een prijsstijging van 1,1 procent en een cao-loonstijging van 2,7 procent. Die hogere loongroei is vooral te danken aan afspraken die werkgevers en vakbonden al voor de coronacrisis gemaakt hebben.

03.00

Het kort geding dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft aangespannen tegen de Nederlandse overheid begint donderdag om 11.00 in de rechtbank in Den Haag. De horecabranche wil op deze manier de overheid dwingen om de coronamaatregelen in de horeca te versoepelen. Volgens KHN zijn de maatregelen die nu gelden in de horeca veel strenger dan noodzakelijk en de branche wil daarom zo snel mogelijk versoepelingen.

23.00

De Tilburgse Kermis kreeg de afgelopen dagen flink wat kritiek te verduren. Het zou te druk zijn en mensen zouden te weinig afstand houden. "Oordeel zelf maar", zegt Tim Segers daarover. De Tilburgse veiligheidsadviseur wijst met een breed armgebaar om zich heen. "De drukte op de kermis is niet anders dan in een gemiddelde winkelstraat." Volgens hem is er alles aan gedaan om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.