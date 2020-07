Al 10.000 Schoolspullenpassen om jongeren een betere start te geven

De 10.000e schoolspullenpas. vergroot

Met de Schoolspullenpas kunnen kinderen die in armoede leven schoolspullen kopen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. De pas is een initiatief van stichting Armoedefonds en wordt verdeeld door instanties die aan armoedebestrijding doen, zoals Quiet in Den Bosch. Kinderburgemeester Saleisha Kreté van Den Bosch heeft donderdagmiddag de 10.000e pas uitgereikt.

De gedachte achter de Schoolspullenpas is dat jongeren een extra zetje krijgen om goed uitgerust aan hun nieuwe schoolavontuur te beginnen. Met de pas kunnen ze agenda's, schriften, rugzakken en andere schoolspullen kopen. Het tegoed op de pas hangt af van de financiële situatie van de ouders.

Tessa van Berkel nam namens Quiet Den Bosch de 10.000e Schoolspullenpas in ontvangst en beloofde dat ook deze pas een juiste bestemming krijgt.

Goede start op nieuwe school

"Want het is belangrijk voor jongeren dat ze een goede start maken op een nieuwe school. Zeker voor jongeren die het al moeilijk hebben omdat ze in armoede opgroeien. Dan is de aankoop van een agenda of rugzak vaak niet vanzelfsprekend. Met deze pas wordt dat wat makkelijker."

De Schoolspullenpas wordt mogelijk gemaakt door sponsors en donateurs en het is een succes. Bij de start in 2016 werden er 800 passen uitgedeeld, nu dus al 10.000 en er is vraag naar meer, zegt woordvoerder Irene Verspeek van het Armoedefonds.

Wachtlijst

"We zijn nog druk in de weer om fondsen aan te spreken, want we hebben nog een wachtlijst van zo'n 4000 jonge scholieren. De stille armoede in Nederland neemt nog steeds toe. Dat blijkt ook wel uit de groei van dit project."

De Schoolspullenpas wordt landelijk verspreid door instanties die zich met armoedebestrijding bezighouden. Van de 10.000 passen is ongeveer een kwart in Brabant uitgereikt.