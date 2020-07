Geteste mensen blijven te weinig thuis: ‘Sommigen zaten al in de auto naar Frankrijk toen we belden'

Getest worden terwijl je in je auto zit. (Archieffoto: Omroep Brabant) vergroot

Mensen met klachten die op corona kunnen wijzen, houden zich nog te weinig aan de regel om thuis te blijven. Dat constateren de drie Brabantse GGD’s. Zo zien ze in de teststraten regelmatig dat mensen van tevoren of na het testen gewoon nog naar de supermarkt gaan om boodschappen te doen. “Je moet je verantwoordelijkheid wel nemen”, zegt Ellis Jeurissen, directeur van de GGD Brabant-Zuidoost.

Laat je je testen op corona, dan heb je dus klachten en moet je thuisblijven. Het baart Jeurissen zorgen dat mensen zich daar niet genoeg aan houden. “Mensen die wij bellen om te vertellen dat ze positief zijn getest op corona, zitten soms al in de auto onderweg naar Frankrijk”, vertelt Jeurissen.

Heb je een test gedaan, dan krijg je binnen 48 uur uitslag. “Thuisblijven tot je uitslag van de test hebt, is cruciaal. We zien steeds vaker dat mensen dit niet doen. Als je op vakantie gaat of je ouders bezoekt voordat je uitslag hebt, is dat gewoon dom. Je hebt je niet voor niets laten testen”, zegt Jeurissen.

Ook Linda Vlamings van de GGD West-Brabant constateert dat mensen zich steeds minder aan de quarantaineregels houden. “We zien zeker wel mensen die netjes thuisblijven totdat ze uitslag hebben gekregen. Maar er zijn ook nog mensen die gewoon boodschappen gaan doen. Dat moeten ze echt niet doen”, zegt Vlamings. Ze geeft aan dat in de teststraten nu extra wordt benadrukt dat iedereen na de test naar huis moet en thuis moet blijven.

Volgens Joyce van Ham van de GGD Hart voor Brabant is het vooral onwetendheid en geen onwil. “Dit is onwenselijk en willen we voorkomen. Onze medewerkers letten erop en laten geteste mensen weten wat er wel en niet mag in afwachting van de test.”

Nog weinig positieve testen

Gelukkig is het aantal mensen dat positief is getest, nog niet erg groot. “Gisteren waren er in Brabant Zuidoost maar vier mensen positief getest. Dus dat is goed nieuws. Wel zien we in het bron- en contactonderzoek dat het aantal mensen dat met elkaar in contact komt echt heel erg groeit”, vertelt Jeurissen.