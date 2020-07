Verdachte ontsnapt aan politie door winkel in te vluchten en nieuwe kleren te kopen

De mannen die vrijdagavond in het Belgische Ravels crashten met hun auto na een achtervolging vanuit Tilburg, gedroegen zich eerder op de avond verdacht bij een huis aan de Hornstraat in Tilburg. Daar werden zij om kwart voor negen gemaskerd gezien, zo maakte de politie zaterdagochtend bekend. Eén verdachte kon ontkomen. Die nam tijdens zijn vlucht de tijd om een winkel binnen te gaan, nieuwe kleren te kopen en zich om te kleden.

De getuige die de mannen bij de Hornstraat zag, belde meteen de politie. Toen de agenten bij het huis aankwamen, zagen ze de drie verdachten. Twee van hen wisten in een vluchtauto met een bestuurder te stappen. Daarna ging deze zilvergrijze BMW met valse buitenlandse kentekenplaten ervandoor. Na een lange achtervolging op hoge snelheid crashte de auto in het Belgische Ravels.

De drie verdachten renden vervolgens weg in de omgeving van vliegveld Weelde. Nederlandse en Belgische agenten zetten daarop de omgeving af en zochten met twee politiehelikopters naar de drie. Met resultaat, want even later werden de drie mannen aangehouden.