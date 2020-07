Familie van Bram en Guus na medische doorbraak: 'Hopelijk helpt dit andere jonge coronapatiënten'

Guus stond in 1998 model voor het kind in dit standbeeld. vergroot

"We hebben altijd gedacht dat er iets moest zijn en zijn superblij dat er iets uit gekomen is", zegt Cathelijne van de Kamp. Ze is de vriendin van Bram Konings (31), een van de broers Bram (31) en Guus Konings (29) uit Beek en Donk die heel erg ziek werden door corona. Guus overleefde de ziekte niet. "Het is ondanks alles een geruststelling dat er nu een antwoord is op de vraag waarom ze zo ernstig ziek geworden zijn."

Vrijdag werd bekend dat artsen van de Radboudumc in Nijmegen door DNA-onderzoek een aangeboren gen-afwijking hebben gevonden bij de broers, die verklaart hoe het komt dat ze zo ernstig ziek zijn geworden. Door die aangeboren afwijking wordt het afweersysteem niet geactiveerd.

"Bram heeft zelf gekozen om aan het onderzoek mee te doen en we zijn blij dat het voor een doorbraak heeft gezorgd", vertelt Cathelijne. "Door de uitkomst kunnen andere jonge coronaslachtoffers mogelijk in een vroeg stadium worden geholpen. Ze kunnen een bepaald stofje krijgen waardoor het immuunsysteem wordt geactiveerd".

"Bram heeft goede en slechte dagen, maar kan ondertussen wel weer een trap op lopen."

"Bram is heel ziek geweest en nu nog steeds aan het revalideren in revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven", vertelt Cathelijne. Hij heeft de afgelopen tijd twee keer een klaplong gehad en heeft nog elke dag pijn aan z'n longen, maar hij gaat wel vooruit. Zijn longen worden in de gaten gehouden door de mensen van het Radboud-ziekenhuis. Bram heeft goede en slechte dagen, maar kan ondertussen wel weer een trap op lopen', zegt Cathelijne.

"We zijn nog steeds verdrietig door het overlijden van Guus, maar hopen allemaal dat Bram snel weer opknapt en voor al ook dat andere jonge coronapatiënten met dit onderzoek geholpen zijn en niet meer zo ernstig ziek worden. Volgens de onderzoeker komt deze gen-afwijking bij 1 op de 25.000 mensen voor en dat vind ik toch best veel", meent de vriendin van Bram.