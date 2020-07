Coronanieuws: mondkapjes ergernis voor slechtziende tieners

Foto: ANP vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Ron Vorstermans Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

De Tweede Kamerleden komen terug van reces en praten in augustus over het coronavirus.

De overheid neemt nog geen extra maatregelen om een opleving van het coronavirus te voorkomen.

Het dragen van een mondkapje zal nooit in plaats komen van de anderhalve meter afstand, vertelt minister Ferd Grapperhaus.

12.24

500 coronapatiënten, hamstergedrag en onrust onder de bevolking met her en der schermutselingen. Hier zou Nederland volgens het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) vier weken na de eerste coronabesmetting mee te maken krijgen. Dat staat in een op 28 februari opgeleverd 'realistisch' coronascenario dat in bezit is van Omroep Brabant. Experts zijn positief over het vroege bestaan ervan, maar zijn inhoudelijk kritisch. Er was volgens hen te weinig oog voor de zorg.

11.00

Iets meer dan de helft van de Nederlanders (55 procent) vindt dat mondkapjes in alle openbare binnenruimtes verplicht moeten worden. Dat meldt onderzoeker Maurice de Hond op basis van zijn wekelijkse opiniepeiling. Vertaald naar de achterban van politieke partijen valt op dat vooral kiezers van CDA en PvdA (65 procent) voor zo'n mondkapjesplicht zijn. Van de mensen die stemmen op Forum voor Democratie en de PVV is dat 40 procent

09.19

Het zijn moeilijke tijden voor jongeren. Altijd maar afstand moeten houden, een vakantie die niet doorgaat en feestjes die zijn afgezegd. Maar voor blinde en slechtziende tieners zijn de coronamaatregelen nog eens extra moeilijk. Want hoe moet je afstand houden, als je bijna niets ziet?

08.00

Ook over de grens bij onze zuiderburen nemen zorgen rondom het virus toe. Het gemiddeld aantal mensen dat in België besmet is met het coronavirus klimt weer omhoog. In de week van 16 tot 22 juli steeg het aantal besmette gevallen naar gemiddeld 255,3 per dag, 71 procent meer in vergelijking met de week ervoor. Dat blijkt uit het coronadashboard van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano.