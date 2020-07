Arie den Dekker brengt zichzelf op tragische wijze om het leven na twee jaar schreeuwen om hulp

Wachten op privacy instellingen... Rond halfacht maandagochtend stak Arie den Dekker zich in brand (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Arie den Dekker steekt zichzelf in brand in Oss

Arie den Dekker is overleden, bevestigt zijn advocaat. Hij stak zichzelf maandagochtend vroeg in brand bij het gemeentehuis in Oss. Den Dekker zat eerder in een getuigenbeschermingsprogramma en was jarenlang in conflict met de gemeente.

Nadat Den Dekker in juni 2018 de politie belde nadat hij schoten hoorde bij het woonwagenkamp vlakbij zijn huis en vertelde wat hij zag, werd hij het doelwit van criminelen.

De omgeving van het gemeentehuis werd afgezet nadat Arie den Dekker zich daar in brand stak (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

Den Dekkers huis werd in brand gestoken, waarbij twee van zijn geliefde honden omkwamen. Zelf wist hij dit maar ternauwernood te overleven. De gemeente Oss vond de situatie gevaarlijk en besloot daarop dat Den Dekker geen ander huis zou krijgen in Oss. Het gevaar voor de omgeving was te groot, liet de gemeente weten.

Er kwam wel een getuigenbeschermingsprogramma, maar dat hield Arie niet vol. Hij praatte zijn mond voorbij op een camping waar hij was ondergebracht en vanaf dat moment wist niemand meer wat ze met hem aan moesten. Het getuigenbeschermingsprogramma stopte, een huis in Oss kreeg hij niet en hij voelde zich enorm in de steek gelaten.

Veel hulpdiensten voor het gemeentehuis in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

Meerdere wanhopige schreeuwen om hulp - variërend van het gooien van eieren tegen de ramen van het gemeentehuis, het werpen van rotte vis in de centrale hal en het zichzelf meerdere keren overgieten met koeienmest onder het motto ‘ik word hier als stront behandeld’ - bleven onbeantwoord.

'Tot waanzin gedreven'

"Hij is tot waanzin gedreven, denk ik", reageert de advocaat van Den Dekker. "Hij heeft dit bewust bij het gemeentehuis gedaan. Ik zag het aankomen, maar toch ben ik geschokt."

Ook bij de beste vriend van Den Dekker, die hem meer dan een jaar opving, komt het nieuws van zijn overlijden als een mokerslag aan. "Hij was al meer dan veertig jaar mijn maat", vertelt hij. Hij begrijpt het handelen van de instanties in deze zaak niet. "Ze hadden hem toch kunnen helpen? Arie was slachtoffer, geen dader..."

