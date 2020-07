Gemeente Baarle-Nassau wil dat winkeliers het dragen van mondkapjes opnemen in deurbeleid

Archieffoto: Anna Shvets/Pexels vergroot

De gemeente Baarle-Nassau wil dat iedereen die in het dorp een winkel binnen gaat een mondkapje draagt. In Belgische winkels in Baarle-Hertog is het dragen van een mondkapje sinds afgelopen weekend al verplicht. Om onduidelijke situaties in het enclacvedorp te voorkomen, komt de gemeente nu met dit advies.

Sandra Kagie Geschreven door

De gemeente roept alle winkels in het centrum van Baarle-Nassau op om het dragen van een mondkapje op te nemen in het deurbeleid. Iedereen is en blijft van harte welkom in, laat de gemeente maandag weten. Maar dat geldt niet voor het coronavirus.

"Door met elkaar de maatregelen op te volgen, houden we corona onder controle. We merken dat de verwarring over maatregelen hiervan afleidt. Daarom komen we met het advies: winkel in? Mondkapje op”, licht burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf toe.

Vervelende situaties voorkomen

Veel maatregelen in Nederland en België zijn gelijk aan elkaar. Regelmatig de handen wassen, extra voorzichtig zijn met kwetsbare mensen en anderhalve meter afstand houden zijn bekende regels aan beide zijden van de grens. Specifiek voor mondkapjes gelden op dit moment verschillende regels in beide landen.

“Zeker als het druk is, lukt het niet altijd om 1,5 meter afstand te houden. Dit leidt tot vervelende situaties voor bezoekers en winkelpersoneel. Dat is een andere reden dat we komen met het advies”, zegt de burgemeester verder.