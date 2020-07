Coronanieuws dinsdag: 'geen landelijke plicht voor het dragen van een mondkapje'

Archieffoto: Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

Het RIVM meldt dinsdag 1329 nieuwe coronapatiënten sinds vorige week dinsdag, tegenover 987 de week ervoor.

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment dertien coronapatiënten opgenomen.

Het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, komt dinsdag opnieuw bijeen.

In de Belgische provincie Antwerpen, die grenst aan Brabant, wordt een avondklok ingesteld.

22.45

We sluiten het liveblog van dinsdag af.

20.00

Er komt geen landelijke plicht om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Het kabinet gaat dit waarschijnlijk woensdag bekendmaken. Het wordt vermoedelijk wel mogelijk voor burgemeesters om op kleine schaal, plaatselijk, het dragen van mondkapjes in te voeren.

Dinsdag kwam het Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar om een nieuw advies op te stellen over het effect van het dragen van neus- en mondbedekking.

Het kabinet ziet geen reden om het gebruik van mondkapjes aan te scherpen. In het openbaar vervoer zijn mondkapjes nu wel verplicht, omdat reizigers onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden.

19.45

Het kabinet geeft een negatief reisadvies af voor de provincie Antwerpen. Mensen krijgen het advies alleen naar deze regio in België te reizen als dit echt noodzakelijk is. Reizigers moeten na terugkeer uit het gebied twee weken in quarantaine.

Het kabinet heeft dit besluit genomen omdat het aantal besmettingen in Antwerpen de afgelopen periode fors is gestegen. Er is een avondklok ingesteld in de hele provincie tussen 23.30 en 06.00 uur. Mensen kunnen wel door de provincie naar hun bestemming reizen als deze buiten het oranje gebied ligt, maar het advies om niet te stoppen om te rusten of te tanken.

16.10

De toename van het aantal coronagevallen leidt nog altijd niet tot drukte in de ziekenhuizen. Het aantal opgenomen coronapatiënten blijft stabiel. Op de intensive cares liggen dinsdag 19 mensen met het coronavirus. Dat zijn er twee minder dan op maandag, maar drie meer dan op zondag.

In totaal liggen momenteel 96 coronapatiënten in een ziekenhuis. "Een stabiel en rustig beeld", noemt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg het.

15.03

De verspreiding van het nieuwe coronavirus lijkt niet te worden beïnvloed door seizoensinvloeden, zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag. De organisatie waarschuwt daarmee tegen valse overtuigingen dat de zomer veiliger is.

15.02

Het Veiligheidsberaad praat woensdag in Utrecht over mogelijk regionaal maatwerk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gaat om een 'collegiale uitwisseling' van ideeën die de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's daarover hebben. Sommige veiligheidsregio's willen dat de quarantaineregels worden aangescherpt. Het is nog niet bekend of het overleg woensdag tot concrete nieuwe maatregelen leidt, aldus een woordvoerster van het beraad dinsdag.

14.34

De Efteling benut momenteel ongeveer vijftig procent van de 'parkcapaciteit', zo laat een woordvoerder van het pretpark desgevraagd weten. Concrete aantallen worden niet gegeven.

Wel of niet druk, wel of geen mogelijkheid om anderhalve meter afstand te bewaren, de lengte van de wachtrijen: de Efteling in coronatijd blijft veelbesproken op social media. En paar dagen geleden schreef een communicatiemedewerker van de Efteling het volgende op Twitter, in reactie op een opmerking van een bezoeker.

Over de lengte van de wachtrijen zegt een woordvoerder van de Efteling dinsdag: "Doordat in de rijen anderhalve meter afstand moet worden gehouden, zijn de rijen fysiek misschien langer. Maar dat wil niet zeggen dat de wachttijd dan ook langer is.

14.23

Het RIVM schrijft na het publiceren van de wekelijkse cijfers op haar site: Verspreid over het land neemt het aantal lokale clusters van drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen toe. Er zijn op dit moment 133 actieve COVID -19 clusters in Nederland. De gemiddelde grootte van deze clusters is 5,9 personen (range 3- 30). De meeste besmettingen zijn nog steeds te vinden in de thuissituatie. Het aantal besmettingsclusters die het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding neemt toe.

14.21

RIVM: Tussen 20 juli en 26 juli hebben 111.764 personen* zich laten testen bij de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en. Dat zijn 22.878 meer testen dan de week daarvoor, toen 88.886 testen werden afgenomen. Het percentage mensen met een positieve test bleef gelijk op 1,0%.

14.12

Afgelopen week werden 1329 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld bij het RIVM. Dat is opnieuw hoger dan het aantal van de week ervoor, toen waren het er 987.

In de afgelopen twee weken steeg het aantal COVID-19 patiënten in Brabant met 269. Er werden twee mensen opgenomen in het ziekenhuis. Er is in de afgelopen veertien dagen 1 persoon overleden, van wie bewezen was dat diegene het coronavirus had.

14.08

Onze oer-Hollandse klomp heeft het door de coronacrisis moeilijk. Door minder toeristen en dagjesmensen worden er heel wat klompen minder verkocht op de toeristische hotspots, maar ook bij Peter den Dekker. Bij zijn ambachtelijke klompenmakerij in Dussen blijven de bezoekersaantallen heel fors achter bij die van voorgaande jaren. Creatief is de klompenmaker wel, hij maakt nu ook vogelhuis-klompen.

14.07

Toeristen die zich niet aan de Nederlandse coronaregels houden, geven de inwoners van de provincie Zeeland een onveilig gevoel. Zeeuwen storen zich vooral aan het gedrag van winkelende mensen. "Toeristen die met vijf man breed lopen in een smalle straat in Zierikzee en niet wijken", is een van de reacties van de meer dan 4000 mensen die meededen aan een enquête van Omroep Zeeland.

12.31

Corendon verzorgt zeker tot 12 augustus geen vakanties naar Turkije, meldt de reisorganisatie. Per week bekijkt het bedrijf of er weer op Turkije kan worden gevlogen. Dat zal niet gebeuren voordat het reisadvies is aangepast van 'oranje' naar 'geel'.

12.00

De parkeergarage van de City Sporthal in Helmond wordt omgebouwd tot de grootste corona-testlocatie van de regio. Uiteindelijk kunnen er dagelijks achthonderd mensen getest worden op het virus.

11.29

Dermatologen roepen mensen met verdachte plekken op de huid op, naar de huisarts te gaan en dat niet uit te stellen. Ze doen die oproep omdat er de afgelopen tijd veel minder vaak de diagnose melanomen werd gesteld dan andere jaren. Dat is de meest kwaadaardige vorm van huidkanker, waarbij vroege herkenning heel belangrijk is. Inmiddels worden er weer bijna net zoveel mensen verwezen naar dermatologen dan voor de crisis, maar de 'achterstand' in huidkankerdiagnoses is nog niet ingehaald.

11.09

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, komt pas later met een advies over een mondkapjesplicht. Volgens het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid (VWS) komt dat er in ieder geval nog niet op dinsdag of woensdag. Er is veel te doen over het wel of niet dragen van mondkapjes. Eerder was er de verwachting dat er dinsdagmiddag een persmoment zou zijn, maar zowel het RIVM als het OMT sluiten dit uit.

08.26

Een derde van de Nederlanders is geconfronteerd met verlies door corona. Bijna de helft van de Nederlanders die een sterfgeval in de omgeving meemaakten, kon niet op de uitvaart zijn. Van alle nabestaanden die zelf een uitvaart moesten regelen, hield 80 procent er ondanks de beperkingen en maatregelen een goed gevoel aan over. In Brabant was dat percentage met 83 procent zelfs nog iets hoger. Dat stelt uitvaartondernemer Monuta, die een onderzoek hield naar de beleving van uitvaarten in coronatijd.

07.30

Het Amerikaanse farmacieconcern Johnson & Johnson gaat zijn experimentele coronavaccin nu ook in Nederland op mensen testen. Dat meldt Het Financieele Dagblad. Het coronavaccin is in Nederland ontwikkeld bij dochteronderneming Janssen in Leiden. Janssen kan zijn vaccin in Nederland testen doordat de onderneming gebruik heeft gemaakt van een versnelde procedure om de vereiste milieuvergunning te krijgen.

07.00

De goudprijs stijgt steeds verder. Dinsdag werd voor het eerst de 2000 dollar per troy ounce (31,1 gram) aangetikt. De afgelopen tijd maakt de goudprijs al een stevige opmars, omdat beleggers vanwege de onzekerheden rond het coronavirus naar veilige havens zoeken om in te investeren.

06.56

Chipmaker NXP Semiconductors in Eindhoven heeft in het tweede kwartaal veel last gehad van de malaise in de autosector, waar het met de levering van chips een groot deel van zijn geld verdient. Door de coronacrisis sloten automakers wereldwijd fabrieken en werden minder auto's verkocht.

06.50

Op dit moment zijn er genoeg coronatests beschikbaar, maar of dat zo blijft is niet zeker. "We maken ons wel wat zorgen over het najaar. De druk vanuit het buitenland is enorm, het blijft knokken om genoeg geleverd te krijgen", zegt arts-microbioloog Edwin Boel, projectleider van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK), dat het testproces van GGDs en laboratoria regelt. Hij sprak met het AD.

06.30

Het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, komt dinsdag opnieuw bijeen. De experts gaan onder meer praten over het nut van mondkapjes om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het kabinet is altijd terughoudend geweest met het inzetten van niet-medische mondkapjes. De anderhalve meter afstand is een maatregel waarvan het effect veel duidelijker is, menen de ministers. Omdat Nederlanders de coronaregels, waaronder de anderhalve meter, steeds minder goed lijken na te leven, is toch om een advies over mondkapjes gevraagd.

03.30

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam praat dinsdag met de voorzitters van de studentenverenigingen in zijn stad. Hij roept ze op het matje vanwege de verspreiding van het coronavirus onder studenten. De GGD had maandag zicht op tien tot twintig besmette studenten en verwacht dat dat aantal nog flink oploopt.

23.30

In de Belgische provincie Antwerpen, die grenst aan Brabant, wordt een avondklok ingesteld. Dit betekent dat iedereen thuis moet zijn tussen half twaalf 's avonds en zes uur 's morgens. Uitzonderingen zijn er voor noodzakelijke verplaatsingen zoals naar het werk of het ziekenhuis.

Dat heeft het provinciale crisisteam beslist in de strijd tegen het snel stijgende aantal coronabesmettingen in de provincie.