Coronanieuws: Outbreak Management Team komt weer bij elkaar, avondklok in Antwerpen

Archieffoto: Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Redactie Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment dertien coronapatiënten opgenomen.

Het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, komt dinsdag opnieuw bijeen

In de Belgische provincie Antwerpen, die grenst aan Brabant, wordt een avondklok ingesteld.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

08.26

Een derde van de Nederlanders is geconfronteerd met verlies door corona. Bijna de helft van de Nederlanders die een overlijden in de omgeving meemaakten, kon niet op de uitvaart zijn. Van alle nabestaanden die zelf een uitvaart moesten regelen, hield 80 procent ondanks de beperkingen en maatregelen een goed gevoel over. In Brabant was dat percentage met 83 procent zelfs nog iets hoger.Dat stelt uitvaartondernemer Monuta, die een onderzoek hield naar de beleving van uitvaarten in coronatijd.

07.30

Het Amerikaanse farmacieconcern Johnson & Johnson gaat zijn experimentele coronavaccin nu ook in Nederland op mensen testen. Dat meldt Het Financieele Dagblad. Het coronavaccin is in Nederland ontwikkeld bij dochteronderneming Janssen in Leiden. Janssen kan zijn vaccin in Nederland testen doordat de onderneming gebruik heeft gemaakt van een versnelde procedure om de vereiste milieuvergunning te krijgen.

07.00

De goudprijs stijgt steeds verder. Dinsdag werd voor het eerst de 2000 dollar per troy ounce (31,1 gram) aangetikt. De afgelopen tijd maakt de goudprijs al een stevige opmars, omdat beleggers vanwege de onzekerheden rond het coronavirus naar veilige havens zoeken om in te investeren.

06.56

Chipmaker NXP Semiconductors in Eindhoven heeft in het tweede kwartaal veel last gehad van de malaise in de autosector, waar het met de levering van chips een groot deel van zijn geld verdient. Door de coronacrisis sloten automakers wereldwijd fabrieken en werden minder auto's verkocht.

06.50

Op dit moment zijn er genoeg coronatests beschikbaar, maar of dat zo blijft is niet zeker. "We maken ons wel wat zorgen over het najaar. De druk vanuit het buitenland is enorm, het blijft knokken om genoeg geleverd te krijgen", zegt arts-microbioloog Edwin Boel, projectleider van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK), dat het testproces van GGDs en laboratoria regelt. Hij sprak met het AD.

06.30

Het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, komt dinsdag opnieuw bijeen. De experts gaan onder meer praten over het nut van mondkapjes om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het kabinet is altijd terughoudend geweest met het inzetten van niet-medische mondkapjes. De 1,5 meter afstand is een maatregel waarvan het effect veel duidelijker is, menen de ministers. Omdat Nederlanders de coronaregels, waaronder de 1,5 meter, steeds minder goed lijken na te leven, is toch om een advies over mondkapjes gevraagd.

03.30

Stijgt het aantal nieuwe coronabesmettingen? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag rond 14.00 uur weer bekend hoeveel nieuwe gevallen in de afgelopen zeven dagen zijn doorgegeven. Ook deelt het instituut het aantal gemelde sterfgevallen en het aantal ziekenhuisopnames.

03.30

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam praat dinsdag met de voorzitters van de studentenverenigingen in zijn stad. Hij roept ze op het matje vanwege de verspreiding van het coronavirus onder studenten. De GGD had maandag zicht op tien tot twintig besmette studenten en verwacht dat dat aantal nog flink oploopt.

23.30

In de Belgische provincie Antwerpen, die grenst aan Brabant, wordt een avondklok ingesteld. Dit betekent dat iedereen thuis moet zijn tussen 23.30 uur en 6 uur. Uitzonderingen zijn er voor noodzakelijke verplaatsingen zoals naar het werk of het ziekenhuis.

Dat heeft het provinciale crisisteam beslist in de strijd tegen het snel stijgende aantal coronabesmettingen in de provincie.