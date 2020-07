Erick wilde zijn 40-jarig huwelijk vieren met Guus-concert in New York, maar helaas

Guus Meeuwis verovert New York. vergroot

Erick Broere uit Zevenbergen hoopte tot het laatste moment dat de concerten van Guus Meeuwis in New York door zouden gaan. Samen met zijn vrouw en drie kinderen zou hij zijn 40-jarig huwelijk vieren in de Big Apple. Dat feest ging niet door. "We zijn allemaal ontzettend terneergeslagen."

Erick was een van de ruim drieduizend fans die een kaartje hadden gekocht voor de Amerika-concerten van Guus. Hij vertelde dinsdagochtend in de uitzending van het radioprogramma Wakker bij Omroep Brabant over zijn teleurstelling.

"We hebben 7500 euro uitgegeven om er een prachtige reis van te maken. Mijn vrouw en ik vieren dit jaar ons 40-jarig jubileum en we wilden dat de hele reis een groot feest werd. We zouden eersteklas naar New York vliegen en hadden een prachtig appartement geboekt."

De komst van het coronavirus gooide roet in het eten. Het is nog wel mogelijk om op dit moment naar de Verenigde Staten te reizen, maar in de VS zelf gelden natuurlijk maatregelen. De organisator van de Amerika-concerten liet bijvoorbeeld weten dat alle shows op Broadway in New York dit jaar zijn geannuleerd.

Erick deelde al eerder zijn zorgen met Omroep Brabant toen er nog veel onduidelijkheid was over de concerten. Toen vertelde hij zijn geld zou terugkrijgen als hij voor 31 augustus zijn overnachting zou annuleren. Dat is nu gelukkig het geval. Ook de vliegreis kan hij verzetten.

De concerten van Guus zijn voorlopig verplaatst naar oktober 2021. "We geven nu thuis een klein feestje en gaan volgend jaar gewoon met zijn allen naar Amerika."

De organisator van de concerten, Modestus Concerts & Events, meldde maandagavond dat de concerten werden afgelast. Fans kunnen hun kaartje houden en volgend jaar naar New York gaan of ze kunnen hun geld terugvragen.

