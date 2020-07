Onafhankelijk onderzoek naar de dood van Arie den Dekker en de rol van de gemeente Oss

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans (foto: Omroep Brabant). vergroot

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Arie den Dekker. Dat werd dinsdagmiddag duidelijk tijdens een persgesprek in het gemeentehuis van Oss. Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente gaan daarvoor opdracht geven.

"Een bestuurder moet open en transparant handelen. Ik vind ook dat mijn handelen dieper onderzocht moet worden", zei burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. "Ik vind dat de familie maar ook de burgers van Oss recht hebben op openheid van zaken. Dat kan alleen met onafhankelijk onderzoek. Daartoe heeft de driehoek besloten."

'Drama met voorgeschiedenis'

De burgemeester las bij de persconferentie een verklaring voor. Daarin vertelde ze over de besluiten die de gemeente heeft genomen in de afgelopen jaren. "Het is een drama voor iedereen. Ook wij zijn geschokt door wat er is gebeurd. Veel medewerkers hebben het zien gebeuren gisteren, zij waren erbij en hebben eerste hulp geboden. Veel mensen hebben afgelopen jaren intensief contact met hem gehad. Ik ook."

"De zaak heeft een lange voorgeschiedenis. Er was een intensieve relatie, wij zijn ook gefrustreerd dat we er desondanks niet in geslaagd zijn om goede hulp te bieden en dit te voorkomen", zei de burgemeester.

Buijs-Glaudemans legde uit dat zij altijd heeft moeten handelen als bestuurder. Arie den Dekker protesteerde meerdere malen omdat hij onderdak wilde. Hij had geen huis en de gemeente had hem de toegang tot Oss ontzegd. "Er zijn grenzen aan wat we kunnen doen. Als iemand vanwege grote woonoverlast uit huis moet worden geplaatst, dan is het niet makkelijk om iemand terug te plaatsen", legde de burgemeester uit.

Grenzen stellen

De manier waarop Arie protesteerde was volgens de burgemeester geen reden om hem alsnog een huis toe te wijzen. "Als iemand rotte vis en poep het gemeentehuis in brengt dan behandelen we hem nog steeds fatsoenlijk maar we stellen wel grenzen", zei Buijs-Glaudemans. In andere woorden: de gemeente wilde niet ingaan op de 'bedreigingen en intimidatie' van Arie. "Dat soort gedrag gaan we niet belonen met een huis."

Bekijk hier de uitleg van de burgemeester:

Arie den Dekker stak zichzelf maandag in brand voor het gemeentehuis in Oss. Arie was dakloos nadat hij eerder in een getuigenbeschermingsprogramma van de overheid kwam. Daar werd uit gezet, nadat hij zijn mond voorbij had gepraat. Hij lag jarenlang overhoop met gemeente en justitie en hield meerdere protestacties omdat hij vond dat hij niet werd geholpen.

De gemeente hield dinsdagmiddag een persbijeenkomst naar aanleiding van het overlijden van Arie den Dekker maandag. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans en teamchef Anke Jaspers van de politie basisteam Maasland voerden het woord.

