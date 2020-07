Zelfmoord van getuige Arie den Dekker in Oss: Tweede Kamer wil opheldering van minister

Arie den Dekker overleed nadat hij zichzelf in brand stak (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

De Tweede Kamer wil opheldering van justitieminister Ferd Grapperhaus over de zelfmoord van Arie den Dekker. De Ossenaar (54) stak zichzelf maandag in brand voor het gemeentehuis in die stad, volgens zijn advocaat door wanhoop gedreven. Het lijkt erop dat zijn dood 'een gevolg is van diens behandeling' door de overheid, stelt SP-Kamerlid Michiel van Nispen nu.

Voor Den Dekker begon twee jaar geleden een nachtmerrie, toen hij schoten hoorde bij een woonwagenkamp vlakbij zijn huis. Hij legde daarover een verklaring af bij de politie. Later bleek het te gaan om de liquidatie van Peter Netten, een bekende van de politie.

Den Dekker werd doelwit van criminelen. Zijn huis werd in brand gestoken. Zelf ontsnapte hij aan de vlammen, maar zijn honden overleefden het niet. De Ossenaar belandde in een getuigenbeschermingsprogramma en moest daarover zwijgen. Op enig moment praatte hij zijn mond voorbij, en verloor hij de bescherming. De gemeente Oss vond het te onveilig dat Den Dekker terug zou keren naar Oss. Zo raakte hij dakloos.

Arie den Dekker (archieffoto). vergroot

Meerdere keren schreeuwde hij om hulp van de gemeente, onder meer door op de stoep van het gemeentehuis poep over zichzelf heen te kieperen omdat hij vond dat hij 'als stront werd behandeld'.

Maandagochtend stak Den Dekker zichzelf in brand. Later overleed hij aan zijn verwondingen. Direct haalde zijn advocaat Richard Laatsman uit door te zeggen dat 'niemand bij de gemeente iets deed'. Oss heeft dan ook verzuimd in haar zorgplicht, oordeelt de raadsman.

"Arie was niet de gemakkelijkste maar hij was wel een burger die hulp en zorg nodig had. Ik heb zijn situatie ontelbare keren proberen uit te leggen op het gemeentehuis. Niemand wilde luisteren of deed iets. Laten we hopen dat hierover Kamervragen worden gesteld. Daar zou Arie heel blij mee zijn."

Dat gaat nu dus gebeuren. Kamerlid Van Nispen van de SP wil, met steun van onder andere CDA, D66, GroenLinks en PvdA, nog tijdens de zomerpauze van de Kamer een 'uitgebreide reactie' van minister Grapperhaus. Het SP-Kamerlid wijst erop dat de Kamer al eerder vragen had over de bescherming van getuigen.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: