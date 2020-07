Vliegtuigbom met 250 kilo springstof tot ontploffing gebracht in Prinsenbeek

De onlangs gevonden vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog met 250 kilo springstof is om twee uur tot ontploffing gebracht in Prinsenbeek. Dat gebeurde op de Polderweg waar het explosief werd gevonden.

De bom werd op een halve meter diepte gevonden tijdens een explosievenonderzoek als voorbereiding voor de aanleg van een natuurgebied. Het explosief kon volgens medewerkers van de EOD niet worden verplaatst. Wel is het ontstekingsmechanisme verwijderd, zodat de bom niet spontaan kon ontploffen. De bom met een totaalgewicht van vijfhonderd kilo viel destijds in zachte veengrond waardoor hij niet was afgegaan.

Voor de achthonderd mensen die de ontploffing via een livestream volgden was er kleine teleurstelling. Anderhalve minuut voordat de bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing werd gebracht, begaf de livestream op de Facebookpagina van de gemeente het. "Een beetje jammer van alle voorbereiding", aldus de gemeente. De laatste scherven van de ontplofte bom worden door het team opgeruimd.

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie lieten de bom gecontroleerd ontploffen. De bom was bedekt met een berg zand van zeven meter hoog. De omgeving was afgezet en er gold een noodverordening. In het gebied staan geen huizen en vee was naar een andere plek gebracht.