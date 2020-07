Coronanieuws: experts OMT komen vandaag met advies over mondkapjes

(foto: Pexels). vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

Het RIVM meldde dinsdag 1329 nieuwe coronapatiënten sinds vorige week dinsdag, tegenover 987 de week ervoor.

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment dertien coronapatiënten opgenomen.

Het Outbreak Management Team komt woensdag met een advies over het breder inzetten en eventueel verplichten van mondkapjes.

04.19

Op drukke plekken in Nederland wordt een verplichting ingesteld om mondkapjes te dragen. Dat voorspelt de Belgische viroloog Marc van Ranst in een interview met het AD. "Als het aantal besmettingen blijft stijgen, ontkomen jullie daar niet aan. Tenzij je een complete lockdown wilt."

Het Nederlandse kabinet liet dinsdagavond weten vooralsnog niet voor een landelijke mondkapjesplicht in de openbare ruimte te kiezen.

03.30

Het Outbreak Management Team, de club van experts die het kabinet adviseren, komt woensdag met een advies over het breder inzetten en eventueel verplichten van mondkapjes om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De voorzitters van de veiligheidsregio's en minister voor Medische Zorg Tamara van Ark zullen zich over het advies buigen.

Na afloop geven de bewindsvrouw en de voorzitter van het veiligheidsberaad, Hubert Bruls, een toelichting op de vergadering.

02.00

Het aantal mensen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus ligt vijftig tot honderd procent hoger dan de officiële cijfers van het RIVM. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat woensdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gepubliceerd.

01.00

Slachthuizen verwerkten het afgelopen kwartaal minder kalveren en varkens vanwege de uitbraak van het coronavirus. Meerdere slachterijen hadden te maken met uitbraken onder het personeel. Bovendien daalde de vraag naar vlees in binnen- en buitenland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

01.00

Na de versoepeling van de coronamaatregelen zijn er in juni weer meer migranten naar Nederland gekomen. Nog steeds ligt het aantal mensen dat hiernaartoe komt een kwart lager dan in dezelfde maand vorig jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In april en mei droeg migratie nog amper bij aan de bevolkingsgroei. Maar in juni lag het aantal mensen dat naar Nederland verhuisde 1300 hoger dan het aantal mensen dat naar het buitenland vertrok.