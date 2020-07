PVV denkt dat anti-Trump-campagne wordt gesteund vanuit Den Bosch

David Grover (links) en Frank van Osch. vergroot

De PVV wil van het provinciebestuur en van B en W van Den Bosch weten of het Bossche project 'Trumped by Music' financiële steun krijgt van de provincie of de gemeente. De partij noemt het 'een groot schandaal als de provincie en de gemeente op deze manier inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen ondersteunen'.

De PVV heeft daarom zowel in de Brabantse Provinciale Staten als in de gemeenteraad van Den Bosch vragen gesteld over mogelijke overheidssteun voor de muzikale anti-Trump-campagne. Een campagne die Bosschenaar Frank van Osch onlangs lanceerde. De partij stelt de vragen naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Brabant over de campagne.

Documentairemaker Frank van Osch wil met zijn project Amerikaanse kiezers beïnvloeden bij de presidentsverkiezingen op 3 november, stelt de PVV in een toelichting. "Het project wordt gepresenteerd als een cultureel initiatief en heeft in dat kader advies en ondersteuning ontvangen van de provinciale culturele uitvoeringsorganisatie KunstlocBrabant."

'Te gek voor woorden'

Ook ontvangt producent Van Oschfilms volgens de partij subsidie van de gemeente Den Bosch en worden posters van dit project geëxposeerd tijdens de 'Bossche Zomer’. "Het is te gek voor woorden als anti-Trump-activisten door Nederlandse overheden worden geholpen", gaat de PVV verder.

De partij vraagt daarom volledige opheldering over alle ondersteuning en eventuele subsidies vanuit gemeente en provincie voor dit project en wil dat daar een einde aan wordt gemaakt.

'Niet goed voor de wereld'

Van Osch lanceerde de anti-Trump-campagne samen met zijn vriend David Grover. Voor hun project hebben ze allerlei muzikanten geïnterviewd die een liedje hebben geschreven waarin ze zich tegen de Amerikaanse president keren. Met hun project proberen de twee een heel ander soort campagne te lanceren dan de Amerikanen gewend zijn, gaf de documentairemaker aan.

Over wat hij van Trump denkt, was hij heel duidelijk: "Ik vind echt dat deze man niet goed is voor de wereld."

Een van de liedjes die in het project van Van Osch aan bod komt:

