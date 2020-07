Zo zagen de laatste wanhopige dagen van Arie den Dekker eruit, voordat hij zichzelf in brand stak

Arie den Dekker (archieffoto). vergroot

Arie den Dekker (54) uit Oss wilde het allerliefste een huis voor hem en zijn honden. Zijn jarenlange strijd met justitie en gemeente nadat zijn deelname aan een getuigenbeschermingsprogramma misliep, eindigde maandag in een drama. Een reconstructie van wat er gebeurde in de dagen voordat Arie zichzelf in brand stak op de stoep voor het gemeentehuis en overleed aan de gevolgen.

Maandag 20 juli

Het is halfzes in de middag. Arie komt aan bij de GGZ in Oss. Hij wil worden opgenomen en onderzocht. Hij hoopt dat een arts verklaart dat Arie psychisch helemaal in orde is en dus niet gek. Misschien wil de gemeente hem dan wel aan een huis helpen.

Marco Vullings gaat die maandag met Arie naar de instelling aan de Gezondheidslaan. Marco, beter bekend als De Mus, is een vriend bij wie Arie al een tijd in huis woont. Marco is blind, daarom rijdt een andere vriend de twee naar de instelling.

Arie wordt opgenomen. Vijf dagen valt hij onder de hoede van de GGZ.

Dinsdag 21 juli – donderdag 23 juli

De advocaat van Arie, Richard Laatsman, weet nog van niets. Wel valt hem op dat Arie weinig van zich laat horen. Normaal belt zijn cliënt om de dag, nu is het al dagen stil.

Via Marco hoort Richard uiteindelijk dat Arie in de GGZ-instelling zit.

Vrijdag 24 juli

Halfelf ’s ochtends. Richard Laatsman bezoekt Arie bij de GGZ. De advocaat wil weten wat er aan de hand is en Arie waar nodig ondersteunen. Zijn cliënt vertelt Laatsman dat de GGZ hem psychisch gezond heeft verklaard. Hij is niet gek. Arie zegt dat dit het laatste is wat hij probeert om zijn situatie te verbeteren.

Een paar uur later. Arie heeft bij de GGZ een gesprek met een medewerker van de gemeente. Zijn week in de instelling heeft niets voor hem opgeleverd: de gemeente heeft nog steeds geen huis beschikbaar. Arie raakt overstuur en zegt dat hij 'zichzelf van kant maakt' als de gemeente niet snel iets doet.

Kwart over drie. Arie belt met Jan Meeus van NRC. Hij vertelt aan de verslaggever dat de gemeente geen huis voor hem heeft, hoewel volgens Arie uit onderzoek van de GGZ blijkt dat hij psychisch in orde is.

Etenstijd. Arie belt naar advocaat Richard Laatsman. Het is echt op, zegt Arie. Maandag gaat hij het doen. Laatsman probeert zijn cliënt tot bedaren te brengen. Denk aan je familie, zegt hij.

Zaterdag 25 juli – zondag 26 juli

Arie belt nog een keer met journalist Jan Meeus. Hij wil een gesprek opnemen voor in de podcast van NRC. Arie wil een signaal afgeven aan de gemeente. Hij zegt dat hij thuis zit te stuiteren op de bank.

Maandag 27 juli

’s Ochtends vroeg. Arie heeft een tas met spulletjes klaarstaan. Hij praat nog wat met zijn vriend Marco en zegt: "Ik zie je later", zoals hij dat wel vaker deed. Arie vertrekt met de tas en laat de huissleutel van Marco achter op tafel.

Kwart over zes. Arie spreekt de voicemail in van Jan Meeus. “Goedemorgen Jan, ik ga zo naar het gemeentehuis toe. Het is nu nog vroeg, dus er is weinig personeel. Ik doe het alleen, maar ook voor andere mensen. Ik hoop dat er nu eens een onderzoek komt tegen die burgemeester dat het niet kan wat zij doet. Iets moet er gebeuren. Ik kan dan wel weer met stront gooien en vis gooien, dat werkt niet. Dus moet het eens harde maatregelen. Het wordt mijn dood ik weet het, maar het is niet anders. Jan bedankt, houdoe.”

Kwart voor zeven. Arie spreekt de voicemail in van Richard Laatsman. "[...] Ik doe nog even een sigaretje en dan is het einde oefening. Richard, bedankt jongen. Houdoe."

Halfacht. De hulpdiensten worden opgeroepen voor een ‘brand’ bij het gemeentehuis in Oss.

Dit verhaal is tot stand gekomen door gesprekken met advocaat Richard Laatsman, vriend Marco Vullings, NRC-journalist Jan Meeus en de gemeente.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.

