Wie is er verantwoordelijk voor de dood van Arie den Dekker? De meningen lopen uiteen

Arie den Dekker gooide in 2019 uit protest een zak koeienstront over zijn hoofd. vergroot

Het getuigenbeschermingsprogramma van Arie den Dekker (54) uit Oss eindigde maandagochtend in een drama: Arie stak zichzelf ‘uit wanhoop’ in brand en overleed later in het ziekenhuis. Allerlei partijen waren betrokken bij het programma, maar wie is nu verantwoordelijk voor zijn dood? Volgens advocaat Richard Laatsman is dat het de schuld van de gemeente Oss, maar oud-hoogleraar strafrecht Peter Tak legt de verantwoordelijk grotendeels bij Arie zelf.

Madhavi Raaijmakers & Frances Vermeeren Geschreven door

Het is niet niks om in getuigenbescherming te zitten en volgens oud-hoogleraar Tak kan niet iedereen de psychische gevolgen aan. "Je moet ineens weg van al je familie en vrienden, kan niet meer naar je werk en moet een andere naam gebruiken. Die nieuwe identiteit moet je aannemen zonder je mond voorbij te praten. Doe je dat wel, dan kan de politie niets meer voor je doen."

Volgens Tak wordt van tevoren uitvoerig besproken wat de gevolgen zijn als iemand zijn mond voorbijpraat. Politie en justitie trekken dan hun handen van je af. "Wel is het belangrijk dat er vooraf goed gekeken wordt of iemand in staat is om in getuigenbescherming te gaan", vertelt Tak. "Bij Arie is het de vraag of daar wel voldoende naar gekeken is. Aan de andere kant, je komt niet zomaar in zo'n proces terecht."

"Naar mijn mening is het boek nog niet gesloten en mag het ook niet gesloten worden."

Voor de advocaat van Arie den Dekker, Richard Laatsman, is het duidelijk. De gemeente Oss heeft haar zorgplicht verzaakt en Arie niet de hulp geboden die hij nodig had. “Naar mijn mening is het boek nog niet gesloten en mag het ook niet gesloten worden.”

Hij onderzoekt de mogelijkheden om juridische stappen te nemen tegen de gemeente Oss en de burgemeester. "Het speelt door mijn hoofd. Over een tijdje ga ik daarover in gesprek met de nabestaanden”, zegt hij. Wel denkt Laatsman dat verstandig is eerst de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar de dood van Arie af te wachten. "Anders gaan de zaken elkaar doorkruisen."

"Arie heeft zichzelf uiteindelijk in de problemen gebracht."

Oud-hoogleraar Peter Tak denkt dat geen kwaad kan om te kijken wat de gemeente eventueel beter had kunnen doen. "Een rechter kan duidelijk maken of er nou wel of geen fouten zijn gemaakt door de gemeente."

Toch zegt Tak dat de gemeente eigenlijk niets te maken heeft met het proces rondom getuigenbescherming. "Alles wat met getuigenbescherming te maken heeft, is een beslissing van justitie. Ook wat zorg betreft, vind ik dat de gemeente niet nalatig is geweest. Je kunt niet zomaar een woning afdwingen. Dat gaat gewoonweg niet."

De grootste schuld ligt volgens Tak uiteindelijk bij Arie zelf. "Arie heeft zichzelf uiteindelijk in de problemen gebracht."

LEES OOK: