Miljoenenfraude bij KempenPlus: hoofdverdachte beweert dat het niet zijn idee was

KempenPlus in Bladel, de voormalige WVKGroep (foto: Google Streetview). vergroot

De hoofdverdachte van de miljoenenfraude bij KempenPlus in Bladel beweert dat het niet zijn idee was. Een werknemer uit Bladel zou met de fraude zijn begonnen, omdat hij geld nodig had om zijn gokverslaving te betalen. Dit zei de advocaat van de hoofdverdachte uit Weert donderdag bij de rechtbank in Den Bosch.

De ex-vriendin van de man uit Bladel zou dit tijdens een verhoor hebben verklaard. KempenPlus is een participatiebedrijf dat mensen met een sociale achterstand aan het werk moet helpen.

Toen de hoofdverdachte contact met hem zocht, zag de Bladelnaar volgens de advocaat van de Limburger in hem een mooie mogelijkheid om uit de financiële problemen te komen.

Hoofdverdachte niet eerder vrij

Het Openbaar Ministerie ziet dat anders: de hoofdverdachte zou de Bladelnaar met geweld hebben bedreigd en hebben afgeperst. De Limburger heeft vermoedelijk het meest van het verduisterde geld geprofiteerd. Hij leidde een luxe leven zonder dat dat volgens de politie kan worden verklaard door enig legaal inkomen.

Een poging van zijn advocaat om hem vrij te krijgen, is door de rechtbank afgewezen. Hij wees vergeefs op persoonlijke omstandigheden van zijn, in Bladel geboren, cliënt. Zo is hij in een echtscheiding verwikkeld en zou hij heel graag het contact met zijn moeder willen herstellen. De rechter wees er in zijn reactie op dat de hoofdverdachte wegens overtreding van de wapenwet en bedreiging eerder in aanraking is geweest met justitie. De zaak gaat in het najaar verder. De man uit Bladel stond donderdag overigens niet voor de rechter.

Behalve deze twee verdachten werden in april ook de 53-jarige ex-vrouw van de man uit Weert en een 63-jarige man uit Valkenswaard opgepakt. Het is niet bekend wanneer zij zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Signaal Bank Nederlandse Gemeenten

De grote fraudezaak bij het participatiebedrijf werd eind september vorig jaar geconstateerd nadat de Bank Nederlandse Gemeenten alarm had geslagen. In april dit jaar kwam dit naar buiten toen twee mensen die er werken, werden aangehouden. Eén van hen is de inwoner van Bladel. Hij moest, naar verluidt, het geld dat hij achterover wist te drukken aan de Weertenaar geven .

KempenPlus is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

'Allemaal door gedupeerd'

De leiding reageerde destijds: "Het gaat om gemeenschapsgeld, dus daar zijn we allemaal door gedupeerd. Maar de bedrijfsvoering gaat normaal door. Uitkeringen en salarissen worden dus ook gewoon betaald."

Het bedrijf kondigde aan alles in het werk te stellen om het geld terug te krijgen. Mede om deze reden is BDO Investigations ingeschakeld om een intern onderzoek in te stellen. Resultaten hiervan worden in augustus verwacht. "Intern zijn er al wel diverse maatregelen genomen", zo laat een woordvoerster van de gemeente Bladel namens KempenPlus weten.