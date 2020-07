4000 witte rozen bij het gemeentehuis in Oss: ‘Voor Arie, niet voor de burgemeester'

Duizenden rozen bij het gemeentehuis (Foto: Omroep Brabant). Foto: Ilse Schoenmakers Foto: Ilse Schoenmakers Foto: Omroep Brabant Volgende Vorige vergroot 1/4 Duizenden rozen bij het gemeentehuis (Foto: Omroep Brabant).

Bij het gemeentehuis in Oss zijn donderdagochtend 4000 witte rozen neergelegd voor Arie den Dekker. Het gaat om een burgerinitiatief van een man die vindt dat Arie slachtoffer is geworden van de rechtsstaat. "Criminelen lachen als ze de berichten lezen over hoe de overheid de handen aftrok van Arie. Hij is niet beschermd maar in de steek gelaten", vertelt hij.

De man die niet uit Oss komt, kent Arie niet persoonlijk, maar wilde een statement maken. De rozen liggen sinds donderdagochtend voor de trappen bij de ingang van het gemeentehuis in Oss. Op een groot bord staat de tekst: 'Voor dappere Den Dekker en zijn offers aan de strijd tegen criminaliteit. Niet voor de burgemeester en het stelsel'.

"Mensen moeten wakker worden. Heel veel mensen leven mee met hem en ook met de familie. Ik heb de actie bedacht in samenwerking met een groep van bezorgde burgers", vertelt hij.

Aan lot overgelaten

"De rechtstaat staat onder druk en criminaliteit krijgt steeds vaker de overhand. Arie heeft met gevaar voor eigen leven tegen een criminele bende getuigd. Het OM en gemeente hebben op schandelijke wijze de man aan zijn lot overgelaten. Arie was goed genoeg om in te zetten als getuige, maar daarna stond hij alleen. Niemand heeft de verantwoordelijkheid willen nemen. Ook de reactie van de burgemeester is bedroevend. De verantwoordelijkheid over zijn overlijden wordt niet genomen."

In brand gestoken

Arie den Dekker heeft zichzelf afgelopen maandag in brand gestoken. Het was een laatste wanhoopsdaad na zijn jarenlange strijd met justitie en gemeente nadat zijn deelname aan een getuigenbeschermingsprogramma misliep.

Arie was in 2018 getuige van een criminele liquidatie en had daarover getuigd. Den Dekker kwam steeds meer in de problemen. Zo kreeg hij geen bescherming meer van justitie nadat hij zijn mond voorbij had gepraat, werd hij dakloos na een brandstichting en werden zijn verzoeken voor andere woonruimte door de gemeente Oss geweigerd omdat dat gevaar voor zijn omgeving zou opleveren.

Burgemeester Wobine Buijs reageerde maandagavond in een videoboodschap op zijn overlijden.

De initiatiefnemer achter de 4000 rozen wil anoniem blijven.

