Coronanieuws: 338 nieuwe besmettingen, 'handhaving lastig zonder landelijke mondkapjesplicht'

Sinds 1 juni zijn reizigers in het openbaar vervoer verplicht een mondkapje te dragen. vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

Nederland hoeft niet direct in paniek te raken nu het aantal besmettingen oploopt, zegt Diederik Gommers van de Vereniging voor Intensive Care.

Ten opzichte van donderdag zijn er 338 met corona besmette mensen bijgekomen.

De Nederlandse BOA Bond vindt het 'onnodig ingewikkeld' dat er nu lokale verschillen zijn in het dragen van mondkapjes.

Het CBS meldt dat in maart en april 8300 mensen zeker of vermoedelijk zijn overleden aan het coronavirus.

15.33

Ten opzichte van gisteren zijn er 338 met corona besmette mensen bijgekomen. Er zijn geen nieuwe overledenen, maar het aantal ziekenhuisopnames is wel met zeven gestegen.

15.01

Met 1500 man om acht uur 's morgens de dag beginnen op een voetbalveld. Het Offerfeest begint dit jaar door de coronacrisis anders dan anders. Het hoofdveld van voetbalclub B.V.V. in Den Bosch werd vrijdagmorgen tijdelijk gebruikt als gebedsruimte.

13.34

Wie zoekt er nou geen verkoeling in deze tropische warmte? Het kan bij de Galderse Meren in Breda, maar niet als je uit de provincie Antwerpen komt. Onze zuiderburen zijn daar even niet welkom vanwege het coronavirus. De gemeente Breda plaatste een container midden op de weg richting industrieterrein Hazeldonk.

Het doel? Antwerpenaren weghouden bij de Galderse Meren. Het gevolg? Niemand, zelfs geen hulpdiensten, kon er nog door. Het leidde tot veel gesteggel vrijdagochtend.

12.26

Het Utrechtse restaurant Beers & Barrels heeft een boete gekregen omdat er te veel mensen waren en de anderhalvemeterregel niet werd nageleefd. De zaak was al eerder gewaarschuwd voor het niet opvolgen van de afstandsmaatregel door de bezoekers. Bovendien is er in het restaurant vorige week een verjaardag gevierd, waarna deze week bij een aantal genodigden een coronabesmetting werd vastgesteld.

10.44

Reizigers mogen ook komende maand vanuit Nederland naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba blijven vliegen. Dat geldt eveneens voor Duitsland, Frankrijk en België, maar Luxemburg valt af. De opleving van het coronavirus in het kleinste Beneluxland maakt een nieuw vliegverbod noodzakelijk, laat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) weten.

09.45

Koninklijke Horeca Breda heeft alle ondernemers in Breda het verzoek gedaan om voor augustus alle evenementachtige activiteiten op te schorten. Dit vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen onder jongeren. "Wij nemen onze verantwoordelijkheid."

08.53

De Nederlandse BOA Bond vindt het 'onnodig ingewikkeld' dat er nu lokale verschillen zijn in het dragen van mondkapjes. "Dat maakt het moeilijk te handhaven", zegt voorzitter Ruud Kuin tegen BNR Nieuwsradio. Een landelijke richtlijn zou beter zijn, suggereert hij.

08.07

Sportscholenuitbater Basic-Fit heeft in de eerste helft van het jaar een groot verlies in de boeken gezet. Ook de omzet liep scherp terug vanwege de uitbraak van het coronavirus. Door lockdownmaatregelen moesten veel vestigingen hun deuren gesloten houden. Het verlies kwam uit op 51,9 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een winst van 0,9 miljoen euro.

07.50

Bijna de helft van de lhbti'ers - 47 procent - heeft het gevoel dat er dit jaar onvoldoende aandacht is voor de acceptatie van hun gemeenschap nu veel Pride-evenementen vanwege het coronavirus zijn afgelast. Ongeveer een op de drie - 34 procent - vindt dat er dit jaar wel voldoende aandacht voor is. Dat meldt EenVandaag na representatief onderzoek onder 3500 lhbti'ers in aanloop naar Pride Amsterdam.

06.49

De detailhandel heeft in juni 9,8 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de grootste groei sinds het begin van de publicatie van deze cijfers in 2005, aldus het statistiekbureau. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is online ruim 45 procent meer omgezet.

Wachten op privacy instellingen...

06.45

Onderzoekers tellen 8300 mensen die in maart en april zeker of vermoedelijk zijn overleden aan het coronavirus. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bureau heeft de doodsoorzaakverklaringen van artsen over die maanden voor het eerst bestudeerd. Daardoor is dit de meest precieze inschatting van het aantal sterfgevallen door corona tot nu toe.

Wachten op privacy instellingen...

06.04

Nederland hoeft niet direct in paniek te raken nu het aantal besmettingen oploopt. Dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, in een interview met het AD. Volgens hem weten onze GGD's wat ze doen en zijn de ic-artsen ook verder dan in maart. Hij wijst erop dat er tot nu toe in de ziekenhuizen nauwelijks nieuwe coronapatiënten bij komen. Het is rustig, met al lange tijd minder dan twintig coronapatiënten op de ic's.

06.00

Nog altijd is ruim een op de tien vacatures in Nederland onvervulbaar. Ondanks de coronacrisis en de sterke terugloop van vacatures lukt het niet om voor deze vrije plekken geschikt personeel te vinden. Met name in de zorg is de roep om extra verpleegkundigen groot, staat in een rapport over de arbeidsmarkt van ABN AMRO.

05.28

Sinds de coronacrisis is de animo voor drive-ins toegenomen. De drive-in-bioscoop is niet het exclusieve domein van stadions en grote bioscoopketens. Overal in Nederland duiken de laatste tijd grote en kleine initiatieven op. Dat schrijft Trouw.

03.30

Nu het coronavirus in allerlei vakantielanden weer opleeft, zoekt het kabinet naar maatregelen om te voorkomen dat het meereist naar Nederland. Het kabinet maakt vrijdag bekend of ook reizigers die geen klachten hebben voortaan worden getest en wat dit zou betekenen voor de quarantaineregels. Het was de bedoeling dat dit op donderdag werd bekendgemaakt, maar het ministerie had meer tijd nodig.

02/28

Voormalig staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend (PvdA) pleit in een interview met De Telegraaf voor een tijdelijke verlaging van de btw om de pijn van de coronacrisis te verzachten. Hij vindt een btw-verlaging een goed middel om de koopkrachtproblemen aan te pakken. "Als de prijzen in de winkel omlaag gaan, merk je dat meteen."

02.22

De helft van de Nederlandse 55-plussers durft dit jaar niet op vakantie, zolang de coronapandemie niet uitdooft. Wie wel gaat, past de plannen aan: last minute boeken, weg van de drukte, korter van huis en het vliegtuig mijden. Twee derde blijft in eigen land of dichtbij over de grens. Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder senioren in Nederland van onderzoekbureau Ruigrok NetPanel en Startpagina.nl

00.01

Het afgelopen kwartaal hebben zich in Nederland het laagste aantal asielzoekers en gezinsleden gemeld in ruim zeven jaar tijd. Zij werden in de weg gezeten door coronamaatregelen in binnen- en buitenland. Daardoor konden ze moeilijk reizen en waren ook veel consulaire diensten van ambassades beperkt geopend of zelfs gesloten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wachten op privacy instellingen...

00.01

De overheid heeft in reactie op de coronacrisis flink de portemonnee getrokken en daardoor is de staatsschuld in juni opgelopen tot 385 miljard euro. Die is daarmee 37 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

00.01

Luchthavens vervoeren nog steeds veel minder passagiers vanwege het coronavirus. In juni lag het aantal reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens 93 procent lager dan een jaar eerder. Vliegtuigen vervoerden ook minder vracht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).