Zinderende vrijdag: koude douche voor een neushoorn, record uit 1995 uit de boeken

Bij de Lithse Ham genoten zwemmers van de warmte. Foto: Omroep Brabant vergroot

Verkoeling zoeken aan het water, het was in juli niet vaak nodig, maar deze vrijdag gingen we met gemak over de dertig graden heen. Hoe jullie deze tropische dag invullen en of er overal netjes anderhalve meter tussen de handdoekjes aan de zwemplassen blijft, las je vrijdag in dit liveblog.

Marjanka Meeuwissen & Malini Witlox Geschreven door

19.29

Het kwik daalt, aan een superwarme dag komt een einde. Daarom beëindigen we dit liveblog.

19.25

De Reddingsbrigade Nederland is vrijdag 177 keer uitgerukt langs de Nederlandse stranden. Daarbij zijn 36 zwemmers die in de problemen kwamen uit het water gehaald. Acht van hen verkeerden in een levensbedreigende situatie. Dat heeft een woordvoerder van de reddingsbrigade gezegd.

Veel zwemmers kwamen in de problemen door de sterke stroming en muien. Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten. In muien is de stroming sterk, en deze trekt altijd richting open zee.

De reddingsbrigade had al gewaarschuwd voor een sterke stroming. Ook zaterdag is dat het geval.

19.00

Veel mensen blijven waarschijnlijk lekker lang op het strand, want er staat geen files op de snelweg vanuit Zeeland naar Brabant.

17.32

Bij Dierenrijk in Mierlo worden de dieren extra verwend met deze warmte. Zo kreeg neushoorn Narayani een koude douche.

Wachten op privacy instellingen...

16.43

Badmeesters-en juffen, de KNRM en reddingsbrigades hebben het druk op deze warme dag. Zo strandde er een plezierboot in de Biesbosch, Twee opvarenden vielen hierbij in het water.

16.39

Waar de wegen richting de stranden vrijdagochtend nog afgeladen vol waren, is dat nu niet meer het geval. Afgezien van de N57 richting Zeeland zijn de snelwegen nu weer rustig. Dat meldt de ANWB.

Aan het einde van de dag verwacht de toeristenbond nog enkele files door terugkerende strandgangers, maar dat zal minder zijn dan in de ochtend. "Veel mensen blijven een hapje eten of overnachten zelfs, dus de terugkeer zal meer verspreid zijn", aldus de ANWB.

16.31

Het warmste vandaag op de officiële meetstations was het in Woensdrecht. Daar werd het 34.3 graden, volgens Weerplaza. Daarmee is record uit 1995 uit de boeken.

Het is geen Nederlands record, Maastricht zit boven de 35 graden.

16.23

Op verschillende plekken zochten we vandaag verkoeling:

Wachten op privacy instellingen...

16.10

Wachten op privacy instellingen...

16.03

De stranden zijn overvol, maar je kunt natuurlijk ook vlak bij huis afkoelen zoals deze jongens doen in het riviertje de Mark bij Ulvenhout.

Afkoelen in het riviertje de Mark in het Markdal (de Blauwe Kamer) nabij Ulvenhout. Foto: Paul Hermans vergroot

16.00

In Breda was het om 16.00 uur maar liefst 35 graden, op sommige plekken.

Foto: Henk Voermans. vergroot

15.51

In Nederland is het vrijdag bloedheet maar het kan nog veel warmer. Iets naar het zuiden worden nog veel hogere temperaturen bereikt, zo meldt Weeronline.

Zo is het in België op sommige plekken al ruim 34 graden. In de loop van de middag kan het kwik in het binnenland zelfs oplopen tot 37 graden. Verkoeling aan de kust is er nauwelijks, ook daar is het boven de 30 graden en is het tropisch warm.

Nog heter is het in Frankrijk. In het noorden en midden is het momenteel tussen 36 en 38 graden en de temperatuur loopt vermoedelijk nog verder op. Verzengend heet is het ook in Parijs. In de stad wordt het naar verwachting maar liefst 40 graden.

Verkoeling is al wel onderweg. De ergste hitte wordt de komende nacht en zaterdag verdreven.

15.28

Op de Lithse Ham in Lith is nog plek genoeg. “We waren onderweg naar de IJzeren man in Vught maar stonden in de file, toen zijn we omgedraaid en hierheen gegaan,” legt een man uit. Zijn vrouw is met de kleinkinderen in het water, hijzelf geniet rustig met de schaduw.

Even verderop zit een vrouw in de zon te genieten met een drankje in haar hand: “0,0, want ik moet nog rijden”, legt ze uit. Genieten doet ze in ieder geval zeker, maar niet continu in de zon. “Even wat vitamine D en dan weer terug in de schaduw!”

Bij de Lithse Ham was rond 15.00 uur nog plek genoeg. Foto: Omroep Brabant. vergroot

Bij de Lithse Ham was rond 15.00 uur nog plek genoeg. Foto: Omroep Brabant. vergroot

14.51

Op verschillende plekken waar gezwommen kan worden, is het op deze snikhete vrijdag druk. En vol is vol, zo geldt voor veel plekken in coronatijd. De Galderse Meren werden vrijdagochtend al afgesloten en in de middag gebeurde datzelfde bij Berkendonk in Helmond. De gemeente Vught riep op om niet naar de IJzeren Man te komen wegens grote drukte.

14.44

Deze vrijdag is nu al de heetste dag van het jaar in Brabant. Dat melden de meteorologen van Weerplaza. In Volkel werd rond twee uur 's middags al een temperatuur gemeten van maar liefst 32,6 graden. Dat is net iets meer dan ongeveer een maand geleden op 26 juni, toen het kwik in Gilze-Rijen naar 32,0 graden steeg. Waarschijnlijk gaan we daar vrijdag nog veel verder overheen: Weerplaza verwacht dat de echte warmte nog moet komen en wel aan het begin van de avond.

14.38

Ook in Helmond is inmiddels ingegrepen wegens grote drukte bij een zwemplas.

Wachten op privacy instellingen...

13.46

Wachten op privacy instellingen...



13.41

Bij weerstation Gilze en Rijen is het inmiddels 29 graden. In Volkel is het met 31 graden nog warmer!

12.42

Donderdag liet de gemeente Breda weten bij de Galderse Meren te gaan controleren of er geen bezoekers uit de Belgische provincie Antwerpen komen zwemmen. Dergelijke plezierbezoekjes zijn uitdrukkelijk niet de bedoeling, nu vanwege het hoge aantal besmettingen in de provincie Antwerpen code oranje geldt. Tot een ' illegale' massale toestroom van Belgen kwam het vrijdag niet bij de zwemplas in Breda. De woordvoerder van de gemeente gaf aan dat ' 1 of 2' Belgische auto's met daarin mensen uit de regio Antwerpen zijn teruggestuurd, voor de toegangswegen naar de zwemplas helemaal dichtgingen. Wel is het lastig om waterdicht te controleren op de komst van Belgen uit Antwerpen, omdat beveiligers afhankelijk zijn van het antwoord dat ze krijgen op de vraag; waar komt u precies vandaan?

12.03

Ook niet onbelangrijk vandaag...smeren!!

Wachten op privacy instellingen...

11.58

De tussenstand op de A58....

Wachten op privacy instellingen...





11.50

Onze verslaggever die rondwandelt op het strand bij de Galderse Meren constateert dat de badgasten vooralsnog keurig elkaars anderhalvemeter respecteren.

Op het strand bij de Galderse Meren werd vrijdagochtend goed afstand gehouden (foto: Ilse Schoenmakers) vergroot

11.44

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geeft aan dat er voorlopig nog geen andere gebieden worden afgesloten dan de Galderse Meren.

11.43

Eerlijk zeggen! Heb jij al geklaagd?!

Wachten op privacy instellingen...

11.27

Ondertussen wordt het er op de A58 nog niet veel beter op. Nog steeds sta je daar dik een uur in de file.

11.14

En dat ging snel ineens. Zwemplas de Galderse Meren laat geen nieuwe bezoekers meer toe. Op deze bloedhete vrijdag is de maximale capaciteit bereikt. Rond kwart over elf in de ochtend werden de toegangswegen afgesloten.

Deze bezoeker had nog net geluk (foto:Ilse Schoenmakers). vergroot

11.03

Ook de weg naar de Galderse Meren wordt gevonden. Volgens een medewerker is de kans groot dat binnen korte tijd de toegangswegen dichtgaan en er niemand meer bij mag.

10.56

Wachten op privacy instellingen...

10.51

Hier een gratis tip om de dag mee door te komen:

Wachten op privacy instellingen...

10.41

Ook bij de buitenzwembaden wordt het gekkenhuis vandaag. Overal moet je vooraf reserveren, dat is een van de geldende coronamaatregelen. Maar op veel plekken heb je pech als je dat nu nog moet doen. Bij zwembad Het Run in Drunen bijvoorbeeld, zijn alle tickets al verkocht.

10.39

Niet iedereen heeft zin om achteraan te schuiven op de wegen richting de kust. En gelukkig is er ook water in Brabant. Deze jongedame speelde al vroeg op het strandje bij De Kuil in Prinsenbeek.

Wachten op privacy instellingen...

10.37

Dat veel mensen naar de kust willen op een dag als vandaag, dat was wel te verwachten. Hij kon dan ook haast niet uitblijven: de monsterfile op de A58 naar de kust. Een ongeluk op die weg op vrijdagochtend deed de zaak geen goed. De vele strandgangers staan met een beetje pech wel anderhalf uur in de file. Een woordvoerder van de ANWB: "Je kunt merken dat iedereen op deze dag gewacht heeft."

10.19

Het kwik heeft er zin in en stijgt al flink...

Wachten op privacy instellingen...

9.00

Het huidige Brabantse hitterecord op 31 juli dateert uit 1995. Toen werd in Volkel 33,7 graden gemeten. "Ik denk dat het deze dag op de warmste plaatsen in de provincie zelfs 35 graden wordt", vertelt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza. "Het hitterecord wordt dus niet een béétje verbroken, maar gaat er keihard aan."