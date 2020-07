Bloedheet einde van wisselvallige julimaand: 'Hitterecord gaat er keihard aan'

Lekker dobberen (archieffoto: Corina Magielse). vergroot

Het wordt deze vrijdag flink zweten. "Het wordt recordwarm", vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. "En dat allemaal bij veel zonneschijn en een matige zuidoosten wind." Vanwege het zomerse weer wordt er drukte verwacht op de weg en bij veel plassen en stranden.

Het huidige Brabantse hitterecord op 31 juli dateert uit 1995. Toen werd in Volkel 33,7 graden gemeten. "Ik denk dat het deze dag op de warmste plaatsen in de provincie zelfs 35 graden wordt", vertelt Janssen. "Het hitterecord wordt dus niet een béétje verbroken, maar gaat er keihard aan."

Vanwege het zomerse weer wordt er vrijdag drukte verwacht op de wegen en bij veel plassen en stranden. Daarom zijn bijvoorbeeld bij de Galderse Meren in Breda al maatregelen genomen. Mensen uit de Belgische provincie Antwerpen, waar het aantal coronabesmettingen de afgelopen tijd flink is toegenomen, zijn daar niet welkom.

Rijkswaterstaat verwacht vanwege het warme weer ook drukte op de weg, vanwege vakantie- en recreatieverkeer en werkt volgens een hitteprotocol. Dit heeft effect op de maatregelen die worden getroffen na een pechgeval of ongeluk. "De veiligheid van weggebruikers staat altijd centraal. We sturen nu direct een bergingsbedrijf om een gestrand voertuig van de snelweg te halen. Hiermee voorkomen we dat mensen lange tijd komen stil te staan in de hitte."

Een van de locaties waar het vrijdagochtend al vroeg druk was, was de A58 richting de kust. Tussen Roosendaal en Rilland stond rond kwart over tien 22 kilometer file, goed voor anderhalf uur vertraging. Die file werd veroorzaakt door een ongeluk, in combinatie met strandgangers die over de A58 naar het strand reden.

Grote temperatuursverschillen

Ook vrijdagavond blijft het volgens weerman Wilfred Janssen van Weerplaza nog lang warm. "Mensen die houden van barbecue, kunnen nog lang van de warmte genieten. In de loop van de avond neemt vanuit het zuidwesten wel de bewolking wel toe, maar dat mag de pret niet drukken."

Uit die bewolking kan lokaal een regen- of onweersbui ontstaan. In de loop van de nacht stroomt koele lucht Brabant binnen. "Daardoor krijgen we zaterdag grote temperatuursverschillen binnen de provincie", vertelt Janssen. "In het westen denk ik dat de temperatuur zaterdag blijft steken op 26 graden, terwijl het in het oosten nog tropisch warm kan worden met 30 of 31 graden."

Pittige regen- en onweersbuien

Die grens van hete en koele lucht pal boven Brabant levert links en rechts een aantal pittige regen- en onweersbuien op. Die verdrijven de hete lucht. "Zondag wordt het vervolgens een heel stuk koeler. Dan is het op de warmste plaatsen in Brabant 23 graden. Met regelmatig zon, maar lokaal ook een enkel buitje."

